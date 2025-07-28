ارتباك بسوق المحمول بسبب تطبيق الضريبة بأثر رجعي.. المحال تعلن الإضراب عن العمل.. غرفة القاهرة: اجتماع مرتقب مع وزير الاتصالات لمناقشة التداعيات.. تجارية الجيزة: الحل في منتهى البساطة

أزمة تطبيق ضريبة المحمول بأثر رجعي، حالة من الارتباك تسود سوق المحمول في مصر، بعد إعلان إضراب عدد من المحلات في الشوارع التجارية في المحافظات؛ بإغلاق أبوابها احتجاجًا على تطبيق ضريبة المحمول بأثر رجعي، مما كان له أثر سلبي على أصحاب المحلات.

نداءات أصحاب محال بيع المحمول لرئيس الجمهورية لحل الأزمة

وقام أصحاب المحال التجارية لبيع المحمول بكتابة استغاثات ونداءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للرئيس عبدالفتاح السيسي، ولرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة التدخل لحل الأزمة الراهنة، معلنين عدم اعتراضهم على تطبيق الضريبة، ولكن ليس بأثر رجعي.

الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة

يشار إلى أن الحكومة فرضت من خلال مصلحة الجمارك رسومًا جمركية على الهواتف القادمة من الخارج بنسبة 38.8% من سعر الهاتف، على أن تطُبق على الهاتف الثاني للمالك، وفي حال لم يتم سداد الرسوم الجمركية المفروضة على الهاتف، يتم إيقافه بعد 90 يومًا من تشغيله داخل مصر.

فما هي تفاصيل الأزمة وأبرز المطالب لحلها؟

ضريبة الهاتف المحمول

تطبيق الضريبة على أجهزة لا ينطبق عليها القرار

البداية؛ كانت مع إعلان شعب تجار المحمول بالغرف التجارية لعدد من المحافظات، أن قرار فرض رسوم جمركية على واردات الهواتف المحمولة الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من أول يناير 2025، تم تطبيقه بالفعل على أجهزة لا ينطبق عليها القرار بدخولها مصر وتشغيلها قبل يناير الماضي.

ضرورة التدقيق في آليات التعامل مع القرار

وعليه؛ أصدرت الغرف التجارية بيانات إعلامية، خلال الأشهر الماضية، تطالب بضرورة التدقيق في آليات التعامل مع القرار من قبل الجهات المعنية والمتمثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك فضلا عن جهاز حماية المستهلك.

ضريبة الهاتف المحمول

اجتماع مرتقب مع وزير الاتصالات لمناقشة التداعيات

ومن جهته؛ كشف المهندس وليد رمضان نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة التجارية بالقاهرة، لـ «فيتو» أن الغرفة أرسلت خطابًا إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تحديد موعد لعقد اجتماع لمناقشة تداعيات تطبيق الضريبة على الهاتف المحمول بأثر رجعي.

المطالبة بإعادة تشغيل الهواتف المفعلة قبل القرار

وقال إن الشعبة ممثلة عن جموع العاملين في القطاع، تطالب بإعادة تشغيل جميع الهواتف التي تم تفعيلها قبل العمل بقرار ضريبة الهاتف في يناير 2025.

ضريبة الهاتف المحمول

المطالبة بتنفيذ كلام رئيس مجلس الوزراء بشأن ضريبة المحمول

وأكد أن شعبة المحمول تدعم وتثمن جهود الدولة في إجراءات حوكمة دخول واستيراد أجهزة التليفون المحمول ولكن ليس بأثر رجعي، ومطلوب تنفيذ ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر الصحفي، وأيضًا ما تم إعلانه بالصفحة الرسمية لمجلس الوزراء وما تم إعلانه بالصفحة الرسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بعدم تطبيق القرار بأثر رجعي.

استخدام تطبيق «تليفوني» في تحصيل الرسوم الجمركية

وأشار إلى أنه من بداية عام 2025؛ تم إقرار استخدام تطبيق «تليفوني» في تحصيل الرسوم الجمركية المقررة على دخول المحمول داخل مصر، وأنه أعلن تطبيق الضريبة الجمركية يبدأ من أول يناير ولن يتم التطبيق بأثر رجعي، والتنبيه من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA أنه يجب قبل شراء أي موبايل من أي مكان إدخال الرقم التسلسلي IMEI علي تطبيق Telephony للاستعلام عما إذا كان يستحق ضريبة «غير مسجل» أو لا يستحق ضريبة «مسجل».

الخلل في تطبيق القرار الحكومي أربك السوق بشكل كبير

أما محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، نائب رئيس شعبة تجار المحمول، فقال إن الخلل في تطبيق القرار الحكومي بفرض ضريبة جمركية على واردات الهواتف أربك السوق بشكل كبير، في ظل إرسال تطبيق "تليفوني Telephony" رسائل نصية لهواتف تم تشغيلها قبل يناير الماضي.

سوق المحمول يعاني منذ فترة طويلة من ركود شديد

أشار إلى أن سوق المحمول يعاني منذ فترة طويلة من ركود شديد دفع البعض للخروج من السوق والبعض الآخر قرر تخفيض حجم أعماله، والخلل في تطبيق قرار فرض الرسوم على الهواتف الواردة زاد الأمر سوءًا، وزاد حالة الارتباك لدى الموزعين والتجار، فضلًا عن ارتفاع وتيرة الأزمات مع العملاء الذين لا ينطبق عليهم القرار؛ ورغم ذلك وردتهم رسائل تفيد بإيقاف هواتفهم خلال 90 يوما.

الفصل في ذلك الخلل أمر في غاية البساطة

ويرى «هداية» أن الفصل في ذلك الخلل أمر في غاية البساطة؛ فالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يستطيع معرفة موعد شراء الهاتف من خلال الفاتورة المعتمدة من الموزع أو الوكيل، وأيضًا موعد تشغيل الهاتف الواردة بشكل دقيق داخل مصر، وعليه تحديد إذ كان الهاتف يقع تحت طائلة قرار الرسوم الجمركية من عدمه.

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