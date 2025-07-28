غرفة القاهرة: اجتماع مرتقب مع وزير الاتصالات لمناقشة تداعيات تطبيق ضريبة المحمول بأثر رجعي

كشف المهندس وليد رمضان نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الغرفة أرسلت خطابًا إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تحديد موعد لعقد اجتماع لمناقشة تداعيات تطبيق الضريبة على الهاتف المحمول بأثر رجعي.

ضريبة الهاتف المحمول

المطالبة بإعادة تشغيل الهواتف المفعلة قبل القرار

وقال «رمضان» لـ «فيتو»: إن الشعبة ممثلة عن جموع العاملين في القطاع، تطالب بإعادة تشغيل جميع الهواتف التي تم تفعيلها قبل العمل بقرار ضريبة الهاتف في يناير 2025.

ضريبة الهاتف المحمول

المطالبة بتنفيذ كلام رئيس مجلس الوزراء بشأن ضريبة المحمول

وجدد «رمضان» تأكيداته بأن شعبة المحمول تدعم وتثمن جهود الدولة في إجراءات حوكمة دخول واستيراد أجهزة التليفون المحمول ولكن ليس بأثر رجعي، ومطلوب تنفيذ ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر الصحفي، وأيضًا ما تم إعلانه بالصفحة الرسمية لمجلس الوزراء وما تم إعلانه بالصفحة الرسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بعدم تطبيق القرار بأثر رجعي.

ضريبة الهاتف المحمول

استخدام تطبيق «تليفوني» في تحصيل الرسوم الجمركية

وأشار إلى أنه من بداية عام 2025؛ تم إقرار استخدام تطبيق «تليفوني» في تحصيل الرسوم الجمركية المقررة على دخول المحمول داخل مصر.

إعلان تطبيق الضريبة الجمركية على المحمول من أول يناير

وأضاف أنه أعلن تطبيق الضريبة الجمركية يبدأ من أول يناير ولن يتم التطبيق بأثر رجعي، والتنبيه من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA أنه يجب قبل شراء أي موبايل من أي مكان إدخال الرقم التسلسلي IMEI علي تطبيق Telephony للاستعلام عما إذا كان يستحق ضريبة «غير مسجل» أو لا يستحق ضريبة «مسجل».

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