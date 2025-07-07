بعد إعلان اعتزاله، الشباب السعودي يودع راكيتيتش برسالة مؤثرة

ودع نادي الشباب السعودي لاعبه السابق الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش برسالة مؤثرة عبر حسابه على منصة (أكس)، قال فيها: «شكرًا لك يا إيفان.. لقد جئت نجمًا، ولكنك ترحل كعائلة».

راكيتيتش يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب نادي الشباب السعودي وبرشلونة وإشبيلية الإسبانيين، اعتزاله كرة القدم اليوم الاثنين، بعد أكثر من 20 عامًا من الإنجازات في عالم الساحرة المستديرة.

ونشر اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن مسيرته قائلًا: «كرة القدم، لقد منحتني أكثر مما حلمت به. لقد منحتني الأصدقاء والمشاعر والفرح والدموع».

وأضاف: «الآن حان وقت الوداع. لأنه حتى لو ابتعدت عنك، فأنا أعلم أنك لن تبتعد عني أبدًا. شكرًا لك يا كرة القدم على كل شيء».

وأضاف: لم تكن مجرد لاعب، كنت محترفًا حقيقيًا، روحًا طيبة، وقدوة يُحتذى بها داخل الملعب وخارجه.. نتمنى لك السعادة والسلام في فصلك القادم.. ستبقى دائمًا جزءًا من قصتنا».

مسيرة راكيتيتش مع كرة القدم

بدأ راكيتيتش مسيرته مع بازل السويسري، وانتقل لاحقًا إلى شالكه الألماني، ثم إلى إشبيلية الإسباني الذي تألق معه بشكل واضح إذ لعب له حتى عام 2014، ومنه انتقل إلى صفوف برشلونة الإسباني ودافع عن ألوانه حتى عام 2020، وغادره بعد مسيرة مميزة خاض خلالها 200 مباراة محرزًا 25 هدفًا.

وعاد راكيتيتش عقب ذلك لإشبيلية قبل أن يغادره عام 2024 إلى الشباب السعودي، ومنه إلى هايدوك سبليت الكرواتي، قبل أن يقرر اعتزال كرة القدم نهائيًا.

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