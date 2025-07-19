نادي دهوك يتوج بكأس العراق للمرة الأولى في تاريخه بعد نهائي مثير أمام زاخو

كأس العراق، توج نادي دهوك بلقب كأس العراق لموسم 2024 ـ 2025 بعد فوزه على نادي زاخو في النهائي بركلات الترجيح 5 ـ 4 بعد نهاية المباراة بالتعادل دون أهداف في المباراة التي جمعتهما على ملعب الشعب في العاصمة بغداد.

وتوج نادي دهوك بلقب كأس العراق للمرة الأولى في تاريخه ليضع حدا لسيطرة طويلة دامت أكثر من 3 عقود لأندية العاصمة بغداد بلقب الكأس.

ورغم الفرص الكثيرة التي أتيحت للفريقين، فإن الشباك لم تهتز طيلة الوقت الأصلي من المباراة ليلجأ الطرفان إلى الشوطين الإضافيين التي لم تسفر بدورها عن تغيير في وجهة اللقب.

ودارت المباراة النهائية في أجواء صاخبة ومثيرة وشهدت اشتباكات بين الشرطة ومشجعي نادي دهوك احتجاجا على أداء الحكم، كما عرفت مشاحنات حتى خلال تنفيذ الركلات الترجيحية بين لاعبي الفريقين الأساسيين والبدلاء وطاقمي تدريب الناديين.

وحسمت الركلات الترجيحية تتويج دهوك بعد الفوز بنتيجة (5 ـ3).

وأهدر محمد علي عبود ركلة الترجيح الرابعة لفريق زاخو بينما سجل 3 من زملائه الركلات التي تولوا تنفيذها.

وفي المقابل، سجل اللاعبون الخمسة لدهوك ركلات الترجيح التي كانت آخرها ركلة الإعماري الحاسمة التي منحت الفريق الأصفر لقبا تاريخيا غير مسبوق في الكأس.

وكان نادي الشرطة توج في يونيو الماضي، بلقب الدوري العراقي للمحترفين لموسم 2024 ـ 2025 وذلك للمرة الرابعة تواليا.

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