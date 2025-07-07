الأهلي يرحب برحيل أشرف داري إلى الريان القطري

رحب مسئولو النادي الأهلي برحيل المغربي أشرف داري الي الريان القطري حال تحقيق مطالب الأهلي المالية في الحصول على ما يقرب من 2 مليون دولار للموافقة بيع اللاعب حيث قال المصدر ان النادى ينتظر خطوات رسمية من جانب الريان لبحث صفقة داري التي تبقي بعيدة عن صفقة وسام أبو علي المطلوب أيضا في الريان.

ووفقا لموقع" أفريكا فوت" فإن الريان القطري دخل في مفاوضات جادة مع المغربي أشرف داري، لضمه خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

والجدير بالذكر أن أشرف داري ليس اللاعب الأول الذي يدخل الريان في مفاوضات معه من النادي الأهلي، حيث يتفاوض الفريق القطري مع وسام أبو علي مهاجم الأحمر للحصول علي خدماته أيضا.

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