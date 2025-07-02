بقيادة ربيعة، الاتحاد الإماراتي يعلن مشاركة العين في دوري أبطال الخليج

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم مشاركة نادي العين في منافسات دوري أبطال الخليج للأندية الموسم المقبل.

وكانت بطولة الخليج للأندية انطلقت في 1982 وتغير مسمى البطولة أكثر من مرة، وكانت النسخة الأخيرة في 2015 وحقق وقتها نادي الشباب الإماراتي -شباب أهلي دبي حاليا- لقب البطولة على حساب سيب العماني، قبل أن تتوقف 9 سنوات وتعود الموسم الماضي تحت مسمى دوري أبطال الخليج، ليتوج بها نادي دهوك العراقي بالفوز على القادسية الكويتي.

وشارك فريق العين في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية وودع المنافسات من دور المجموعات.

رامي ربيعة يقود العين لاقتناص فوز غال أمام الوداد بكأس العالم للأندية

وحقق فريق العين الإماراتي الموجود في صفوفه المحترف المصري رامي ربيعة الفوز على نظيره فريق الوداد المغربي بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وسجل كاسيوس ميلولا هدف التقدم لفريق الوداد في الدقيقة الرابعة من زمن الشوط الأول.

وتعادل العين عن طريق لابا كودجو من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت البدل الضائع، فيما جاء الهدف الثاني للعين عن طريق أليخاندرو كاكو في الدقيقة 50.

والجدير بالذكر أن الفريقين ودعا كأس العالم للأندية عقب احتلالهم المركز الثالث والرابع في المجموعة السابعة من البطولة.

تشكيل الوداد ضد العين في كأس العالم للأندية

تشكيل العين ضد الوداد في كأس العالم للأندية

سقوط الوداد المغربي أمام مانشستر سيتي

جدير بالذكر أن الوداد المغربي سقط أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الأولى، ثم خسر أمام يوفنتوس الإيطالي برباعية مقابل هدف.

فيما خسر العين الإماراتي أمام يوفنتوس الإيطالي بنتيجة 5-0، في الجولة الافتتاحية، ثم سقط أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بسداسية نظيفة، بالجولة الثانية، من منافسات المجموعة ذاتها.

ترتيب مجموعة العين والوداد المغربي في كأس العالم للأندية

جاء جدول ترتيب مجموعة العين والوداد المغربي في كأس العالم للأندية 2025 كالآتي:

1ـ مانشستر سيتي الإنجليزي 9 نقاط.

2ـ يوفنتوس الإيطالي 6 نقاط.

3ـ العين الإماراتي 3 نقاط.

4ـ الوداد الرياضي دون نقاط.

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