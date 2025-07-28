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رياضة

قرعة كأس الخليج للشباب، منتخب مصر في المجموعة الثانية

منتخب الشباب
منتخب الشباب

أجريت اليوم الإثنين قرعة النسخة الأولى من بطولة كأس الخليج للشباب تحت 20 عامًا، بمشاركة 8 منتخبات بينهما منتخب مصر.

ومن المقرر أن تُقام منافسات البطولة في مدينة أبها السعودية خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 9 سبتمبر المقبلين. 

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية رفقة منتخبات العراق وعمان والبحرين.

واستضافت العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الإثنين، مراسم القرعة عبر تقنية الاتصال المرئي “زووم”.

وتشهد البطولة مشاركة 8 منتخبات بينها 7 خليجية وهم اليمن، والسعودية، والكويت، وقطر، والعراق، وعمان، والبحرين بالإضافة إلى مصر بدلًا عن الإمارات التي اعتذرت عن المشاركة في وقت سابق.

ووفقا لنظام البطولة، فسيتم تقسيم المنتخبات الثمانية إلى مجموعتين بحيث تضم كل منهما 4 منتخبات، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى المربع الذهبي، ويصعد الفائزين من هذا الدور إلى المباراة النهائية.

وتعد هذه النسخة هي الأولى من نوعها على مستوى منتخبات الشباب، التي تقام تحت مظلة اتحاد كأس الخليج العربي، وتأتي في إطار حرص الاتحاد على دعم بطولات الفئات السنية وتعزيز جاهزية المنتخبات الشابة للمشاركات الإقليمية والقارية المقبلة.

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كأس الخليج للشباب اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم منتخب مصر أبها السعودية السعودية

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