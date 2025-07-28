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محافظات

بمشاركة 600 لاعب، دمياط تستضيف بطولة الجمهورية للمصارعة الشاطئية برأس البر

مدير الشباب والرياضة
مدير الشباب والرياضة ورئيس منطقة دمياط للمصارعه

 تستضيف محافظة دمياط بطولة الجمهورية للمصارعة الشاطئية، والتي تقام بمدينة رأس البر خلال الفترة من 21 إلى 24 أغسطس المقبل، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط. وذلك في إطار حرص الدولة على توسيع قاعدة المشاركة الرياضية ودعم المواهب الشابة. 

 

تعاون رياضي بين المديرية ومنطقة المصارعة

 جاء الإعلان عن الحدث الرياضي خلال لقاء جمع الدكتور محمد فوزي، مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط، مع الكابتن طلال الجمل رئيس مجلس إدارة منطقة دمياط للمصارعة، والكابتن محمد أبو سمرة نائب رئيس مجلس الإدارة، حيث تم الاتفاق على كافة الترتيبات اللوجستية والتنظيمية للبطولة.

 

دعم الأنشطة الصيفية واكتشاف المواهب

 وتأتي هذه البطولة في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لتشجيع الألعاب الفردية، وعلى رأسها المصارعة الشاطئية التي باتت تحظى باهتمام متزايد لما تتميز به من طابع تنافسي وأجواء جماهيرية ممتعة، حيث من المقرر أن يشارك في الحدث نحو 600 لاعب من مختلف محافظات الجمهورية.

 

فوزي: دمياط ستشهد بطولات رياضية قادمة

 من جانبه، أعرب الدكتور محمد فوزي عن سعادته باستضافة دمياط لهذه البطولة، مشيرًا إلى أن المحافظة ستشهد استضافة مزيد من البطولات في الألعاب الفردية والجماعية خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة لاكتشاف المواهب الرياضية وصقلها، بما يدعم المنتخبات الوطنية في المشاركات الدولية.

كما أكد فوزي أن تنظيم هذه البطولة برأس البر يعكس اهتمام القيادة المحلية بالرياضة كوسيلة فعالة للتنمية المجتمعية والترويج السياحي لمحافظة دمياط، في ظل ما تمتلكه من إمكانيات طبيعية وتنظيمية متميزة.

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