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"فوزي" يجتمع برؤساء أندية دمياط لبحث الفرص الاستثمارية وتطوير البنية الرياضية

مدير الشباب يجتمع
مدير الشباب يجتمع برؤساء أندية دمياط لبحث الفرص الاستثمارية

عقد الدكتور محمد فوزي، مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط، اجتماعًا موسعا مع رؤساء وممثلي الأندية الرياضية بالمحافظة، شمل أندية، دمياط الرياضي، رأس البر، عزب النهضة، نادي الشباب، كفر سعد، أولمبيا، المستقبل، وعزبة اللحم، وذلك لمناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة وآليات دعم وتطوير القطاع الرياضي في دمياط.

 

 

"مدير الشباب والرياضة " يجتمع برؤساء أندية دمياط لبحث الفرص الاستثمارية وتطوير البنية الرياضية


 

بحث التحديات واستعراض الحلول


تناول اللقاء أبرز التحديات التي تواجه الأندية في الوقت الراهن، إلى جانب استعراض مقترحات عملية لحل المشكلات المطروحة، بما يضمن تطوير البنية الأساسية وتحقيق الاستدامة المالية للأندية.

استعدادات مكثفة لزيارة وزير الشباب والرياضة


كما ناقش الاجتماع الترتيبات الجارية لاستقبال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال زيارته المرتقبة لمحافظة دمياط، والتي تهدف إلى دعم البنية التحتية الرياضية وفتح آفاق جديدة للاستثمار الرياضي بالمحافظة.

التأكيد على جذب المستثمرين وتفعيل الاستثمار الرياضي


وتم خلال اللقاء استعراض الضوابط والمعايير الخاصة بتفعيل الاستثمار في المجال الرياضي، مع التأكيد على أهمية تهيئة مناخ جاذب للمستثمرين بما يسهم في تطوير الأندية ورفع كفاءتها.

إشادة بجهود الوزير والمديرية في دعم الرياضة


أعرب رؤساء الأندية الحاضرين عن تقديرهم لجهود الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في دعم الحركة الرياضية بالمحافظة، مثمنين الدور الفعال الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة برئاسة الدكتور محمد فوزي في هذا الشأن.

نحو تطوير مستدام يخدم شباب دمياط
يأتي هذا الاجتماع في إطار خطة شاملة تستهدف تعزيز دور الرياضة المجتمعية وتحقيق تطوير مستدام يضمن تقديم أفضل الخدمات الرياضية للشباب والرياضيين في دمياط.

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