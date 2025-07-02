انطلاق حملة "أنت واعي.. حافظ على نظافة شاطئك" من منطقة اللسان برأس البر (صور)

شهدت منطقة اللسان بمدينة رأس البر، مساء أمس، انطلاق فعاليات حملة "أنت واعي – حافظ على نظافة شاطئك"، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتنظيم من مديرية الشباب والرياضة بدمياط، برئاسة الدكتور محمد فوزي، وبالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة اللواء وائل الشربيني، ومديرية الأوقاف.

فعاليات حملة "أنت واعي – حافظ على نظافة شاطئك"

مشاركة شبابية ومجتمعية واسعة

شهدت الحملة تفاعلًا كبيرًا من مختلف الجهات، بمشاركة فريق متطوعي YLY، وفريق الكشافة والمرشدات، ومجموعة فتيات "ريحانة"، حيث بدأ اليوم باصطفاف منظم للفرق المشاركة في منطقة اللسان، تبعته أنشطة توعوية ميدانية استهدفت المصطافين والزوار، تم خلالها توزيع منشورات ورسائل تثقيفية حول أهمية الحفاظ على نظافة الشواطئ والحد من التلوث.

أنشطة توعوية وثقافية ممتدة حتى سبتمبر

وأكد الدكتور محمد فوزي، مدير مديرية الشباب والرياضة، أن الحملة تستمر حتى 30 سبتمبر المقبل، بفعاليات أسبوعية تتنوع بين أنشطة رياضية وفنية وثقافية، وندوات توعية ستُقام في مختلف أنحاء رأس البر، بما في ذلك المسرح الروماني والشواطئ العامة.

استجابة إيجابية من المصطافين ومطالب في طريقها للتنفيذ

وأشار فوزي إلى تفاعل المصطافين ورواد الشواطئ مع الحملة بشكل كبير، موضحًا أن بعض المترددين على منطقة اللسان طرحوا عددًا من المطالب التي جرى نقلها للمسؤولين لدراستها والعمل على تلبيتها خلال موسم الصيف.

نحو مجتمع أكثر وعيا ومسؤولية بيئية

تهدف الحملة إلى تعزيز السلوكيات الإيجابية لدى رواد المدينة، وزيادة الوعي البيئي، من خلال برامج تفاعلية تنظمها مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع الجهات المعنية، لترسيخ مفاهيم النظافة والحفاظ على الموارد الطبيعية، وإشراك الجميع في بناء مجتمع أكثر وعيًا وتعاونا.

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