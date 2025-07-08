لنشر الوعي البيئي، انطلاق فعاليات توعوية من شاطئ اللسان برأس البر (صور)

تواصل مديرية الشباب والرياضة بدمياط تنفيذ فعاليات حملة "انت واعي – حافظ على نظافة شاطئك"، من منطقة اللسان بمدينة رأس البر، تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وذلك في إطار جهود نشر الوعي البيئي وتعزيز المشاركة المجتمعية.

مشاركة شبابية واسعة من مراكز الشباب والفرق البيئية

شهدت الفعاليات مشاركة فعالة من فرق شبابية متنوعة، أبرزها شباب "YLY"، شعبة المناخ والبيئة، مركز شباب أبو جريدة، مركز شباب السرو، وفريق "ريحانة"، حيث بدأت الأنشطة باصطفاف ميداني منظم، أعقبه تنفيذ حملات توعية وتوزيع رسائل إرشادية للمصطافين والزوار، بهدف نشر ثقافة الحفاظ على نظافة الشواطئ ومواجهة السلوكيات السلبية المرتبطة بالتلوث البيئي.

فعاليات حملة "انت واعي – حافظ على نظافة شاطئك"،

أنشطة رياضية وثقافية وفنية على مدار الصيف

من جانبه، أكد الدكتور محمد فوزي، مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط، أن الحملة ستستمر حتى 30 سبتمبر المقبل، بواقع فعاليات أسبوعية تشمل برامج رياضية، ثقافية، وفنية، إلى جانب لقاءات وندوات توعوية تقام في منطقة اللسان، المسرح الروماني، وباقي الشواطئ بمدينة رأس البر.

استجابة من المصطافين وتفاعل لافت مع الرسائل التوعوية

أعرب فوزي عن سعادته بحجم التفاعل الكبير من رواد الشواطئ والمصطافين، مشيرًا إلى أن المديرية تلقت مجموعة من المقترحات والمطالب من الزائرين، تم رفعها إلى الجهات المختصة للعمل على توفيرها خلال موسم الصيف.

نحو مجتمع أكثر وعيا بالبيئة

وتسعى الحملة إلى غرس سلوكيات إيجابية وتنمية الشعور بالمسؤولية تجاه البيئة، من خلال أنشطة تفاعلية منظمة، تهدف لبناء جيل أكثر وعيًا وتعاونا في حماية الشواطئ والحفاظ على جمالية مدينة رأس البر.

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