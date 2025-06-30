محافظ دمياط يلتقي بشباب YLY ويشيد بدورهم المجتمعي (صور)

لقاء مفتوح بديوان المحافظة

عقد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، اليوم الإثنين، لقاءً موسعًا مع شباب مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضة "YLY" بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط.

دعم القيادة السياسية لتمكين الشباب



أوضح المحافظ خلال اللقاء أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي في دعم المبادرات الشبابية، مؤكدًا أن الدولة تضع تمكين الشباب في مقدمة أولوياتها، ضمن رؤية الجمهورية الجديدة.

محافظ دمياط يلتقي بشباب YLY ويشيد بدورهم المجتمعي

إشادة بمشروع "شباب يدير شباب"



أشاد المحافظ بمجهودات شباب YLY في تنظيم الفعاليات المجتمعية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية، ودورهم الفعال في نشر الوعي والتصدي للشائعات، مؤكدًا أن الشباب أصبحوا خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات.

مداخلة هاتفية لوزير الشباب والرياضة



شهد اللقاء مداخلة هاتفية من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجه خلالها التحية لمحافظ دمياط والشباب الحاضرين، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الوزارة ومحافظة دمياط لدعم المبادرات الشبابية.

عرض لأبرز الأنشطة والمبادرات



قدم فريق YLY عرضًا خاصًا حول أهم الأنشطة والمشروعات التي ينفذها شباب المشروع في مختلف المحافظات، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وإشراف الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وبحضور نحو 150 شابًا وفتاة من ممثلي المشروع.

حملة توعية في رأس البر



من جانبه، أعلن الدكتور محمد فوزي أنه سيتم تنفيذ حملة توعية ميدانية في مدينة رأس البر، خاصة بمنطقة اللسان، للتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة الطبيعية والسياحية، تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط.

تكريم المحافظ ومدير الشباب والرياضة

في ختام اللقاء، كرّم شباب YLY كل من الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والدكتور محمد فوزي مدير المديرية، تقديرًا لجهودهما في دعم وتمكين الشباب، وتم التقاط صورة تذكارية جماعية.



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