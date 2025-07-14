رئيس جامعة القناة يتفقد مركز التنمية لدعم الابتكار (صور)

تفقد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، مركز تنمية إقليم قناة السويس التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بمقر الجامعة القديمة.

أبرز المرافقين خلال الجولة

رافق الدكتور ناصر مندور خلال جولته الدكتور محمد الأمير، المشرف على الأكاديمية، والذي قدم شرحًا وافيًا لمكونات المركز ومجالات عمله، موضحًا أن المركز يُعد حلقة الوصل المباشرة بين البحث العلمي والمجتمع المحلي في إقليم قناة السويس.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

ويعمل على دعم الأنشطة العلمية والتثقيفية من خلال متحف العلوم، وقاعات المؤتمرات والندوات، والمكتبة التاريخية للعلوم، بالإضافة إلى اهتمامه بالمشروعات التطبيقية والبرامج الابتكارية ذات الأثر المباشر على المجتمع.

تقديم سبل الدعم للمركز

وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس خلال الزيارة أن الجامعة حريصة على تقديم كل سبل الدعم لهذا الصرح العلمي المهم، لما له من دور حيوي في نشر ثقافة العلوم والابتكار، وتعزيز التفاعل بين الجامعة والبيئة المحيطة، مشيرًا إلى أن المركز يمثل نموذجًا متميزًا في نقل وتطويع التكنولوجيا الحديثة، وتبسيط المفاهيم العلمية بطرق إبداعية تستهدف جميع فئات المجتمع.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

تفقد مبنى كلية الدراسات العليا

وفي ختام جولته، توجّه الدكتور ناصر مندور إلى مبنى كلية الدراسات العليا، ( فيزياء القديم)، حيث كان في استقباله الدكتور محمد سرحان، عميد كلية العلاج الطبيعي، والدكتور تامر شوقي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وذلك لمعاينة أحد المواقع المقترحة لنقل مركز تنمية إقليم قناة السويس إليه، بما يحقق أفضل استغلال للمساحات ويدعم تطوير البنية التحتية للمركز بما يليق برسالته.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

يأتي هذا في إطار خطة الجامعة لتعزيز التعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وتوسيع نطاق تأثير مراكز التنمية الإقليمية في دعم الابتكار وريادة الأعمال والتنمية المستدامة.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

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