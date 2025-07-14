أسماء الناجحين بمسابقة الـ 30 ألف معلم بالإسماعيلية

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية بقيادة أيمن موسى وكيل الوزارة، أسماء الناجحين من الدفعة الرابعة من مسابقة 30 ألف معلم.

عدد الناجحين بالمسابقة

ويبلغ عدد الناجحين 240 معلما ومعلمة من محافظة الإسماعيلية، وكذا الناجحين من تظلمات الدفعة الثانية 21 معلما ومعلمة .

أسماء المعلمين،فيتو

أسماء المعلمين،فيتو

إحضار مصوغات التعيين

ولفتت مديرية التربية والتعليم في بيان لها إلى ضرورة إحضار مسوغات التعيين للدفعة الرابعة من مسابقة 30 ألف معلم وتظلمات الدفعة الثانية.

تسليم الأوراق بديوان عام المديرية

وذكرت أن الأوراق المطلوبة تسلم بديوان عام المديرية لاستكمال باقي إجراءات التعيين بناء على ما ورد من وزارة التربية والتعليم باسماء المعلمين المجتازين لاختبارات الأكاديمية العسكرية الدفعة الرابعة من مسابقة 30 ألف معلم وتظلمات الدفعة الثانية.



أسماء المعلمين،فيتو

أسماء المعلمين،فيتو

أسماء المعلمين،فيتو

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا مهمًّا وعاجلًا لجميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية بشأن التظلمات على مسابقة 30 ألف معلم.

مسابقة 30 ألف معلم

وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابًا للمديريات التعليمية، موضحة في إطار مسابقة 30 ألف معلم لسد العجز في أعداد المعلمين، وانتقاء أفضل الكوادر التعليمية لإعداد جيل من المتعلمين الفعليين القادرين على المساهمة في بناء مجتمع قوي، وإيماء إلى التظلمات الواردة إلى المديريات من غير المقبولين في الدفعة الثانية من مسابقة 30 ألف معلم، يتم موافاة الوزارة بأسماء من تقدموا بتظلم من الدفعة الثانية متضمنة الاسم رباعي والرقم القومي والتليفون) في موعد أقصاه اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025.

اسماء المعلمين،فيتو

أسماء المعلمين،فيتو

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم الاستعانة بالمعلمين بمعلمى المدرسة كأولوية لسد عجز المعلمين في المدارس، بالإضافة إلي الاستعانة بالمعلمين المحالين إلى المعاش.

سد العجز في المدارس

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم الاستعانة بمعلمى الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوى، واستكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين ٣٠ ألف معلم سنويًّا.

ونبهت وزارة التربية والتعليم بضرورة سرعة صرف حقوق جميع العاملين بالحصة فى نهاية الشهر أو على بداية الشهر التالى.

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