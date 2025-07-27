مستشفى جامعة القناة ينجح في إجراء جراحة لاستئصال جزء من القصبة الهوائية وإعادة توصيلها

صرّح الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تواصل دعمها الكامل لمستشفياتها الجامعية بما يحقق رسالتها في خدمة المجتمع من خلال تقديم رعاية صحية متقدمة تستند إلى كوادر طبية متخصصة وإمكانيات تسمح بالتعامل مع الحالات المعقدة والدقيقة.

إجراء جراحة دقيقة بالمستشفيات الجامعية

وأكد أن النجاح الذي حققه قسم جراحة القلب والصدر في مستشفيات جامعة القناة، بإجراء جراحة دقيقة لاستئصال جزء من القصبة الهوائية وإعادة توصيلها، يعكس تطور مستوى الخدمة المقدمة داخل مستشفى الجامعة، والقدرة على التعامل مع الحالات التي تتطلب تدخلًا جراحيًا فائق الدقة.

وأوضح الدكتور أحمد أنور، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية التابعة لجامعة قناة السويس، أن هذه العملية تأتي ضمن الجهود المستمرة لقسم جراحة القلب والصدر.

وأشار إلى أن حالة المريض كانت تتطلب تدخلًا جراحيًا معقدًا نتيجة تعرضه لحادث سابق أدى إلى نزيف بالمخ، تبعه فترة طويلة من البقاء على جهاز التنفس الصناعي، ما أسفر عن ضيق شديد بالقصبة الهوائية. وأضاف أن المريض كان يتردد دوريًا على المستشفى لإجراء توسيعات باستخدام المنظار، إلا أن الضيق كان يتكرر سريعًا، مما استدعى التدخل الجراحي الجذري. وشدد على أن نجاح هذه الجراحة يعكس التنسيق الكامل بين الأقسام الطبية وفريق التخدير والتمريض، كما أنه يعزز من مكانة المستشفى كجهة تقدم خدمات جراحية دقيقة بمستوى أكاديمي ومهني متطور.

توسيع أولي للقصبة الهوائية

من جانبه، أوضح الجراح الدكتور محمد عمرو، أستاذ ورئيس قسم جراحة القلب والصدر، أن الفريق الطبي بدأ بتوسيع أولي للقصبة الهوائية لتخفيف الوضع الطارئ، لكن بعد تقييم الحالة بشكل شامل، تقرر استئصال الجزء المتضيق من القصبة الهوائية وإعادة توصيلها بشكل مباشر.

وأشار إلى أن هذا النوع من العمليات يتطلب دقة شديدة لضمان نجاح التوصيل الكامل للقصبة، وتفادي المضاعفات المحتملة.

4 أيام في العناية المركزة

وأضاف أن المريض قضى أربعة أيام فقط في العناية المركزة بعد العملية، وخرج من المستشفى بحالة مستقرة تمامًا، وهو وقت قياسي بالنظر إلى طبيعة الجراحة.

وشارك في إجراء العملية فريق جراحة القلب والصدر المكون من الدكتور محمد عبدالفتاح، مدرس جراحة القلب والصدر، والمدرسين المساعدين: الدكتور محمد لطفي، الدكتور عمرو شلبي، الدكتور أحمد الوكيل، الدكتور محمد موسى، والدكتور عبدالقادر حمدي، إلى جانب الأطباء المقيمين: الدكتور عبدالرحمن سمير، الدكتور أحمد الشهيدي، الدكتور أسامة كامل، والدكتور أحمد عبدالغني. كما شارك من قسم التخدير الدكتور ياسمين عامر، مدرس التخدير، والدكتورة خلود خليل، مدرس مساعد.

كما وجّه قسم جراحة القلب والصدر الشكر إلى إدارة المستشفيات الجامعية، وإلى الدكتور أحمد مهدي، مدير العمليات، وسحر عبد الوارث، مدير هيئة التمريض، وفريق التمريض بالعمليات والعناية المركزة، تقديرًا لجهودهم في إنجاح هذه العملية.

ويُعد هذا الإنجاز امتدادًا لسلسلة من النجاحات التي تحققها مستشفيات جامعة قناة السويس في مجال الجراحات الدقيقة، بفضل الكوادر المؤهلة والتكامل بين الفرق الطبية المختلفة، مع استمرار الالتزام بتقديم رعاية صحية متطورة تسهم في تحسين جودة حياة المرضى.





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