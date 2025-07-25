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جامعة القناة تنظم دورة عن مهارات الذكاء العاطفي (صور)

جانب من فعاليات التدريب،
جانب من فعاليات التدريب، فيتو

نظّمت جامعة قناة السويس برنامجًا تدريبيًا متميزًا بعنوان "مهارات الذكاء العاطفي وظهور قدراتك الشخصية والاجتماعية"، وذلك في إطار دورها الريادي في دعم تنمية الإنسان وبناء الوعي المجتمعي، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، وبإشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف تنفيذي من الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري، والدكتور محمد الشبراوي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

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مكان عقد الدورة التدريبية 

عُقدت فعاليات البرنامج التدريبي داخل قاعة تدريب أفراد المجتمع بجامعة قناة السويس، واستفاد منه عدد من ممثلي الجهات المحلية من بينها: إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم، التأمين الشامل، ومديرية الصحة بالإسماعيلية. 

جانب من فعاليات التدريب، فيتو
جانب من فعاليات التدريب، فيتو
جانب من فعاليات التدريب، فيتو
جانب من فعاليات التدريب، فيتو

مقدم برنامج الدورة 

وقدّم البرنامج الدكتور علي معوض أحمد، أستاذ بكلية الطب البيطري والمدرب الدولي المعتمد في مجال الذكاء العاطفي. 

تعزيز قدرات المشاركين 

استهدفت الدورة تعزيز قدرات المشاركين على فهم ذواتهم وإدارة مشاعرهم، وتنمية مهارات التواصل العاطفي والاجتماعي، في ضوء إدراك أهمية الذكاء العاطفي في الحياة الشخصية والمهنية.  

جانب من فعاليات التدريب، فيتو
جانب من فعاليات التدريب، فيتو
جانب من فعاليات التدريب، فيتو
جانب من فعاليات التدريب، فيتو

أبرز محاور البرنامج 

وشملت محاور البرنامج شرحًا لمفهوم الذكاء العاطفي ومهاراته الأساسية، مثل الوعي الذاتي، ضبط الذات، التحفيز، التعاطف، وبناء العلاقات الإنسانية القائمة على الفهم والاحترام المتبادل. 

سمات أصحاب الذكاء العاطفي 

كما تناولت الدورة السمات التي تميز أصحاب الذكاء العاطفي المرتفع، مثل القدرة على التعبير عن المشاعر، الاستقلال بالرأي، إدارة الانفعالات، احترام الآخرين، والقدرة على مواجهة المشكلات بتوازن وهدوء. 

جانب من فعاليات التدريب، فيتو
جانب من فعاليات التدريب، فيتو
جانب من فعاليات التدريب، فيتو
جانب من فعاليات التدريب، فيتو

وتم التركيز على استخدام أدوات الذكاء العاطفي لتعزيز الصحة النفسية، ودعم الرضا الوظيفي، وتحسين جودة الحياة، خاصة داخل بيئات العمل التي تتطلب وعيًا ذاتيًا وتواصلًا إنسانيًا فعالًا.

نظم للبرنامج التدريبي المهندسة وفاء إمام مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية والمهندس أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع. 

جانب من فعاليات التدريب، فيتو
جانب من فعاليات التدريب، فيتو
جانب من فعاليات التدريب، فيتو
جانب من فعاليات التدريب، فيتو

وقد لاقت الدورة تفاعلًا ملحوظًا من المشاركين، لما حملته من محتوى علمي وتطبيقي ثري يعكس رؤية الجامعة في تطوير المهارات الناعمة وبناء مجتمع أكثر وعيًا، في إطار سلسلة من البرامج التي تواصل الجامعة تنفيذها لخدمة مجتمع الإسماعيلية وتنمية قدراته البشرية. 

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