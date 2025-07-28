الإثنين 28 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يكشف حقيقة ادعاء تواطؤ رجال الشرطة بالبحيرة مع زوجة أحد الأشخاص

مديرية أمن البحيرة
مديرية أمن البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور تم تداوله على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن مقطعي فيديو وادعاء بقيام رجال الشرطة بالتواطؤ مع زوجة أحد الأشخاص ووالدها، ورفضهم تحرير محضر ضدهما بمركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة.

ضبط المتهم بصدم سيارة والاعتداء على سيدة بالإسماعيلية

ضبط 38 تاجر مخدرات في حملات أمنية مكثفة بمنطقة الأهرام بالجيزة

بالفحص، تبين عدم صحة ما جاء بالمنشور، وأن الواقعة تعود لتاريخ 13 يوليو الجاري، حيث توجهت قوة أمنية تابعة لمركز شرطة كوم حمادة برفقة معاون التنفيذ إلى منزل المدعو (مالك معرض أدوات منزلية – مقيم بدائرة المركز) لتنفيذ قرار صادر من النيابة العامة لصالح زوجته بتسليمها أطفالهما.

وخلال التنفيذ، وقعت مشادة كلامية بين الطرفين، فتم اصطحابهما إلى ديوان المركز، حيث تبادلا الاتهامات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة في حينه. وبمواجهة الشخص المذكور، أقر بادعائه الكاذب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تواطؤ رجال الشرطة مركز شرطة كوم حمادة الشرطة المصرية حقيقة فيديوهات فيسبوك ادعاء كاذب تسليم الأطفال بقرار النيابة الأخبار الأمنية وزارة الداخلية

مواد متعلقة

حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة، سيولة نسبية بمعظم المحاور وكثافات متقطعة بأماكن محدودة

ضبط شخصين بعد تداول فيديو لادعاء نفوذ في مشادة مرورية بحدائق أكتوبر

ضبط 3 متهمين بترويج المواد المخدرة في السلام

الداخلية تضبط تشكيلا عصابيا بحوزته طن حشيش بقيمة 100 مليون جنيه

اندلاع حريق بنادي القضاة النهري بالعجوزة والحماية المدنية تدفع بـ 3 سيارات إطفاء

الداخلية تكشف ملابسات فيديو قيادة طفل لسيارة ملاكي بالقاهرة

ضبط المتهم بصدم سيارة والاعتداء على سيدة بالإسماعيلية

مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالقليوبية

الأكثر قراءة

محافظ الشرقية يُقررالنزول بالحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوي العام

بعد التراجع الأخير، سعر صرف الدولار في البنوك ببداية تعاملات اليوم الإثنين

أخبار مصر: حقيقة وفاة الدكتور مجدي يعقوب، حريق يلتهم فيلا رجل أعمال شهير، عودة التيار الكهربائي للجيزة، حسين الشحات: لن أرحل عن الأهلي

توافد مئات السودانيين على محطة قطارات رمسيس لاستقلال قطار العودة إلى السودان (فيديو وصور)

نص القرار الجمهوري بالموافقة على اتفاق التجارة الحرة بين مصر وصربيا

بكاء الوداع، لحظة دخول السودانيين محطة قطارات رمسيس لمغادرة مصر (فيديو وصور)

ضبط 120 ألف مخالفة مرورية و248 سائقًا يتعاطون المخدرات خلال 24 ساعة

طه عزت يوضح أبرز تعديلات لائحة المسابقات الجديدة (فيديو)

خدمات

المزيد

رابط موقع تنسيق الجامعات 2025، انطلاق تسجيل الرغبات غدا

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع العنب والشمام في سوق العبور

انخفاض 3 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين الموافق 28 يوليو 2025

تنسيق جامعة الملك سلمان الأهلية 2025

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات القمة بالدور الأول في الدوري الممتاز

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البقدونس في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبًا

هل يحق للأب أخذ منقولات ابنته بعد زواجها؟ رد حاسم من الإفتاء

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 28 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية