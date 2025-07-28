الأمن يكشف حقيقة ادعاء تواطؤ رجال الشرطة بالبحيرة مع زوجة أحد الأشخاص

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور تم تداوله على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن مقطعي فيديو وادعاء بقيام رجال الشرطة بالتواطؤ مع زوجة أحد الأشخاص ووالدها، ورفضهم تحرير محضر ضدهما بمركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة.

بالفحص، تبين عدم صحة ما جاء بالمنشور، وأن الواقعة تعود لتاريخ 13 يوليو الجاري، حيث توجهت قوة أمنية تابعة لمركز شرطة كوم حمادة برفقة معاون التنفيذ إلى منزل المدعو (مالك معرض أدوات منزلية – مقيم بدائرة المركز) لتنفيذ قرار صادر من النيابة العامة لصالح زوجته بتسليمها أطفالهما.

وخلال التنفيذ، وقعت مشادة كلامية بين الطرفين، فتم اصطحابهما إلى ديوان المركز، حيث تبادلا الاتهامات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة في حينه. وبمواجهة الشخص المذكور، أقر بادعائه الكاذب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.



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