الإثنين 28 يوليو 2025
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حوادث

حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة، سيولة نسبية بمعظم المحاور وكثافات متقطعة بأماكن محدودة

سيولة مرورية، فيتو
سيولة مرورية، فيتو

شهدت محافظتا القاهرة والجيزة صباح اليوم الإثنين حالة مرورية جيدة بشكل عام مع تسجيل بعض الكثافات المتقطعة نتيجة أعمال تطوير أو أعطال سيارات في إطار المتابعة اليومية لحركة السير بالمحاور والطرق الرئيسية.

 المحاور الرئيسية بالقاهرة

وشهد محور صلاح سالم،  سيولة مرورية من نفق المطار حتى كوبري الفردوس مع تباطؤ نسبي عند تقاطع العروبة بسبب أعمال صيانة كورنيش النيل يعمل بشكل طبيعي في الاتجاهين من المعادي حتى التحرير مع ظهور تكدس محدود قرب ماسبيرو وشارع التسعين بالتجمع يسجل حركة طبيعية حتى الجامعة الأمريكية مع بطء بسيط أمام منطقة البنوك الأوتوستراد يشهد تحسنًا في الحركة أعلى الدائري مع ظهور كثافات خفيفة قرب طرة بسبب تعطل مركبة تم التعامل معها.

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 حالة المرور اليوم الإثنين 28 يوليو 2025

 

كما شهد محور 26 يوليو زحامًا متحركًا في الاتجاه القادم من أكتوبر إلى ميدان لبنان وتحسنًا في الاتجاه المعاكس وشارع السودان يسجل كثافات متوسطة أمام محطة مترو جامعة القاهرة بينما تسير الحركة بشكل جيد عند تقاطع شارع فيصل الذي يشهد سيولة مرورية نسبية حتى كوبرى المنيب مع تكدس لحظي قرب شارع العشرين.

كما شهد شارع الهرم ازدحامًا من ميدان الجيزة وحتى الطالبية بسبب أعمال مترو الأنفاق مع تسيير الحركة من جانب رجال المرور.

جهود رجال المرور

واصلت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات مرور القاهرة والجيزة توزيع الخدمات الميدانية وانتشار الأوناش لرفع الأعطال أو الحوادث بشكل سريع مع تفعيل كاميرات المتابعة لضبط الحركة ومنع المخالفات.

نصائح لقائدي المركبات

ويُنصح بتجنب محور 26 يوليو في ساعات الذروة واستخدام البدائل مثل محور صفط أو الطريق الدائري مع متابعة النشرات المرورية أولًا بأول لضمان الوصول السريع والآمن.
 

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