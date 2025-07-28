ضبط 4 أطنان دواجن ولحوم فاسدة وتحرير 160 مخالفة تموينية بالدقهلية (صور)

تمكنت حملات تموينية بمحافظة الدقهلية من ضبط 3 أطنان دواجن فاسدة و1620 كجم لحوم و160 مخالفة تموينية على مدار يومين.

تأتي الحملات تنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وبناءً على توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية.



حملة مفاجئة بنطاق مركز وقري دكرنس

قاد الحملة المحاسب علي حسن عبدالفتاح، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، حملة مفاجئة بنطاق مركز وقري دكرنس، برفقة محمد زغلول، مدير إدارة الرقابة التموينية، وذلك في إطار ضبط منظومة الخبز، والحد من التلاعب في حصص الدقيق المدعم، وخلال الحملة، تم ضبط مخالفات، شملت التصرف في كميات من الدقيق المدعم، إلى جانب إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

تكثيف المرور على مستوى جميع الإدارات لمتابعة المخابز

كما تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية تكثيف المرور على مستوى جميع الإدارات، لمتابعة المخابز وضبط المخالفات تحت إشراف محمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية.



إلى جانب، حملات مستمرة على الأسواق لمتابعة توافر السلع وجودتها والاطمئنان على تلبية احتياجات المواطنين، وذلك تحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية.

في مجال المخابز ضبط 128 مخالفة

وقد أسفرت الحملات علي مدار يومين على مدار يومين (26–27 يوليو 2025) عن تحرير 160 مخالفة كالآتي:

في مجال المخابز (128 مخالفه) كالآتي:

- 74 محضر نقص وزن ( 8 - 42 )

- 10 محاضر تصرف دقيق (46 شيكارة).

- 4 محضر عدم إعطاء بون صرف

- 3 محضر عدم نظافة أدوات عجين.

- 15 محضر عدم وجود سجل

- 2 محضر عدم وجود قائمة بيانات

- 8 محاضر مواصفات

- محضر تجميع بطاقات (58 بطاقة).

- 4 محاضر توقف.

- 6 محاضر انتهاء انتاج.

- محضر تجميع بطاقات (149 بطاقة).

ضبط 32 مخالفة أسواق

•في مجال الأسواق ( 32 مخالفة) كالآتي:

8 محضر عدم الاعلان عن الأسعار.

4 محضر عدم وجود شهادة صحية.

5 محضر بدون فواتير

2 محضر بدون بيانات

محضر انتهاء صلاحية

محضر غش تجاري

محضر تجميع مواد بترولية

6 محاضر استخدام أسطوانة غاز في غير الغرض

4 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي (سجائر)

ضبط 3.5 طن دواجن ومصناعاتها مجهولة المصدر

ونتج عن تلك المخالفات هذه المضبوطات:

ضبط 3.5 طن دواجن ومصناعاتها مجهولة المصدر، ضبط 1620 كجم من مصنعات اللحوم غش تجاري، وشك الصلاحية ومجهولة المصدر، ضبط 200 لتر كلور +200 لتر صابون سائل +عدد 23 كرتونة عصير بكل كرتونة 24 علبة زنة 250جم كما تم التحفظ ع عدد 20 شيكارة سوبرمحبب النخيل زنة الشيكارة 50 كجم + 14 قاروصة سجائر( بدون فواتير )، ضبط 200 لتر سولار (تجميع مواد بترولية)



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