مقطع صادم، سائق ميكروباص يثير الرعب في الجيزة، ومطالبات للداخلية بمعاقبته (فيديو)

سائق ميكروباص يثير الرعب في الجيزة، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، لسائق سيارة "ميكروباص" وهو يقود سيارته، وكأنه يتراقص بها بيسير بها على اليمين واليسار، الأمر الذي أثار غضب وإزعاج العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

سائق ميكروباص يثير الرعب في شوارع المهندسين

وأظهر مقطع الفيديو الصادم، والذي انتشر بسرعة، سائق ميكروباص، في منطقة المهندسين، وتحديدًا في شارع أحمد عرابي، حسبما أشار نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وأبدى السائق حالة من الاستهتار وعدم الاكتراث بأرواح الناس، حيث كان يقود سيارته وكأنه يظهر حرفيته بـ"الرقص" بالسيارة في الشارع.

مكان الحدث #المهندسين

تاريخ الحدث اليوم

الحدث سواق #ميكروباص ماشي

يترقص بالعربية ف الشارع لا فارق معاه

تصوير ولا فارق معاه كاميرات

ولا فارق معاه شارع ولا بشر

عرفتوا مشكلتنا فين؟

مشكلتنا ف السواقين معدومي الضمير

الشارع فاضي ونضيف ومرصوف علشان

جنابه يستعرض مهاراته ف #الرقص… pic.twitter.com/2qHXwd5Xku — 🇪🇬Posey Amer🇪🇬 (@PoseyAmer73) July 5, 2025



أثار مقطع الفيديو رعب وغضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفوا ما يقوم به سائق "الميكروباص" بقيادته غير المسئولة في أحد شوارع الجيزة، بأنه عدم اهتمام بحياة الناس، وقد يؤدي لكارثة، ووجهوا مقطع الفيديو واسع الانتشار إلى وزارة الداخلية للتحقيق في الأمر.

تغليظ العقوبة على السائق بالحبس

علقت البلوجر بوسي عمار على مقطع الفيديو الصادم، فقالت: "مكان الحدث المهندسين، الحدث سواق ميكروباص يتراقص بالسيارة في الشارع لا فارق معه تصوير ولا فارق معه كاميرات، ولا فارق معه شارع ولا بشر... مشكلتنا في السواقين معدومي الضمير.. الشارع فاضي ونضيف ومرصوف علشان السائق يستعرض مهاراته في الرقص بالسيارة"، ووجهت المقطع لـ وزارة الداخلية للتحقيق فيه.

أما البلوجر أيمن ماك ديفا، فقال: "المفروض يتم تغليظ العقوبة على السائق بالحبس مش مجرد غرامة أو سحب رخص، لابد من مجموعة عقوبات على السائق وصاحب السيارة يكون فيها غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، و6 أشهر سجن. وسحب الرخص 5 سنوات. وسحب السيارة ومنعها من العمل...".

سائق ميكروباص يتراقص بسيارته في شوارع المهندسين، فيتو



وقال البلوجر محمود الزناتي: "بشكل عام سائقي الأتوبيس في القاهرة معظمهم نفس الأسلوب في عملية السواقة، وممكن سواق يسابق آخر أو "يزنق" عليه والاتنين فيهم ركاب، لأنه أخذ راكب منه، وبيطيروا وهما ماشيين في الشوارع الرئيسية ويكسروا مثلا مراية...".

وقدم البلوجر محمد فوزي اقتراحا قال فيه: "بقترح أن كل واحد عنده عربية يركب dashcam أمان ليه إن شاء الله، وكمان عشان التصوير هايكون متاح وقتي للكل ويرفع على مواقع التواصل أولا بأول، والإثبات بالفيديو هو أهم حاجة النهاردة".



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