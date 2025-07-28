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محافظات

حملات ليلية لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بالمنصورة

حملات ليلية، فيتو
حملات ليلية، فيتو

واصلت رئاسة حي غرب المنصورة في محافظة الدقهلية برئاسة محمد أمين الدمرداش رئيس الحي حملاتها المكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بنطاق حى غرب المنصورة.

وذلك على ضوء توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بشأن المتابعة المستمرة على مدار اليوم لأعمال النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدى بكل الحزم لكافة أشكال التعديات والظواهر السلبية للحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة.

قاد الحملة نواب رئيس حى غرب المنصورة الدكتور طارق جــاد، وأحمـد عــرفة، وسهام صلاح، وفريق العمل المشكل من وليد عبادة مسئول الإشغالات، وأحمد نشأت مسئول الإشغالات بالنوبتجية المسائية، ومحمد عادل من الإشغالات، ومسئولى النوبتيجية الليلية.

رفع تعديات الباعة الجائلين الذين يفترشون الأرصفة

وقد تمكنت الحملة من رفع تعديات الباعة الجائلين الذين يفترشون الأرصفة وحرم الطريق، ورفع تعديات المحال التجارية والكافيهات بمنطقة شارع الجلاء، والمشاية السفلية، وذلك لمخالفة قانون نظام الإدارة المحلية رقم 140 لسنة 1956.

الحملات مستمرة للقضاء علي كافة أشكال التعديات والظواهر السلبية

فيما أكد "الأمين" رئيس حى غرب المنصورة بأن الحملات مستمرة للقضاء علي كافة أشكال التعديات والظواهر السلبية  لما تمثله من تشويه للشكل الحضاري للمحافظة.

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تكثيف  حملات المرور على كافة الشوارع الكائنة بنطاق الحى

ووجه "الأمين" رئيس حى غرب المنصورة مسئولى المتابعة الميدانية برئاسة الحى، بتكثيف حملات المرور على كافة الشوارع الكائنة بنطاق الحى بهدف رصد أي مشكلات ومعالجتها وحلها فورا لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين  .

 

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