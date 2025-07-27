محافظ الدقهلية يقدم واجب العزاء لرئيس جامعة المنصورة في وفاة شقيقه الأكبر

توجّه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مساء اليوم الأحد، إلى عزبة خاطر بقرية الفروسات التابعة لمركز المنزلة، لتقديم واجب العزاء إلى الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة في وفاة شقيقه الأكبر، الذي وافته المنية مساء أمس.

وأعرب مرزوق خلال تقديم واجب العزاء عن خالص تعازيه وصادق مواساته، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

رافق محافظ الدقهلية خلال تقديم واجب العزاء كل من: الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، اللواء عماد عبد الله لسكرتير العام للمحافظة، اللواء عماد الدكروري السكرتير المساعد، العميد أركان حرب الهيثم عوّاد المستشار العسكري للمحافظة، الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.