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حملات مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع ميت غمر في الدقهلية (صور)

حملة مكبرة لرفع الإشغالات
حملة مكبرة لرفع الإشغالات بميت غمر، فيتو

تشهد مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية استمرار حملات إزالة الإشغالات بشوارع مدينة ميت غمر.

حملات لرفع الإشغالات بشوارع ميت غمر 

وتأتي الحملات بناء على توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية لإعادة الانضباط للشارع وعودة الشكل الجمالي للمحافظة لتليق بالمواطن الدقهلاوي.

ومن جانبه تابع اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر، مع فريق العمل التنفيذي بإشراف من  السيد فاضل نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر، عادل القصعي قسم الإشغالات برئاسة المركز وفريق العمل المعاون لهم.

رفع الإشغالات بشوارع مدينة ميت غمر

وأسفرت الحملة عن ضبط حالات إشغال متنوعة شملت التعديات على الأرصفة والفروشات والباعة الجائلين الذين يعرقلون حركة السير بشوارع مدينة ميت غمر. 

وأهابت رئاسة مركز ومدينة ميت غمر بالمواطنين الالتزام بالقوانين المنظمة للإشغالات مع التأكيد على استمرار عمل المركز بكافة إمكانياته في خدمة المواطن.

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