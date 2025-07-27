الأحد 27 يوليو 2025
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محافظات

محافظ الدقهلية يستقبل رئيس المخابرات العامة لمنطقة شرق الدلتا بمكتبه

محافظ الدقهلية ومدير
محافظ الدقهلية ومدير المخابرات، فيتو

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم، بمكتبه، اللواء مازن فايز رئيس المخابرات العامة لمنطقة شرق الدلتا، وقدم المحافظ التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه.

الدقهلية: أنجبت لمصر أعلام في شتي المجالات

وأعرب المحافظ  عن خالص التهاني القلبية على اختياره، لتولي مهامه في محافظة من أكبر وأعرق محافظات مصر التي أنجبت لمصر أعلام في شتي المجالات.

محافظ الدقهلية يستقبل رئيس المخابرات العامة لمنطقة شرق الدلتا

وأكد اللواء " مرزوق " على التعاون الكامل بين المحافظة وكافة الأجهزة الأمنية، مشيرا إلى أن الجميع في المحافظة ومختلف الجهات والقطاعات بالدقهلية، يعملون لأجل هدف واحد، هو تحقيق الصالح العام للمواطنين وتوفير كافة متطلباتهم وتحقيق تطلعاتهم.

وأشار إلى أن الدقهلية محافظة كبيرة تحتاج لمزيد من التعاون في مختلف القطاعات والبذل والعطاء.

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