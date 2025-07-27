أجريت اليوم الأحد، قرعة بطولة كأس عاصمة مصر، بمركز المنتخبات الوطنية في السادس من أكتوبر.

وأسفرت القرعة، عن وقوع فريق بيراميدز في المجموعة الثانية والتي تضم: بيراميدز - البنك الأهلي - بتروجيت - الجونة - مودرن سبورت - الإسماعيلي - وادي دجلة.

جدول مباريات بيراميدز في كأس عاصمة مصر

وجاء ترتيب مباريات بيراميدز كالتالي:

الجولة الاولي: بيراميدز والبنك الأهلي ستاد 30 يونيو

الجولة الثانية: الجونة وبيراميدز ستاد خالد بشارة

الجولة الثالثة: بيراميدز والإسماعيلي ستاد 30 يونيو

الجولة الرابعة: باي

الجولة الخامسة: مودرن سبورت وبيراميدز ستاد القاهرة

الجولة السادسة: وادي دجلة وبيراميدز ستاد السلام

الجولة السابعة: بيراميدز وبتروجت ستاد 30 يونيو

مجموعات كأس عاصمة مصر

وجاءت مجموعات بطولة كأس عاصمة مصر كالتالي:

المجموعة الأولى: الأهلي - سيراميكا كليوباترا - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - غزل المحلة - المقاولون العرب

المجموعة الثانية: بيراميدز - البنك الأهلي - بتروجيت - الجونة - مودرن سبورت - الإسماعيلي - وادي دجلة

المجموعة الثالثة: الزمالك - المصري - حرس الحدود - زد - الاتحاد السكندري - سموحة - كهربا الإسماعيلية.

وقسمت الفرق الـ 21 على 3 مجموعات بواقع 7 فرق في كل مجموعة.

وسيخوض كل فريق 6 مباريات من أجل حسم التأهل للدور ربع النهائي.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة بالإضافة لأفضل فريقين احتلا المركز الثالث لربع النهائي.

وستقام مباريات ربع ونصف النهائي بنظام الذهاب والإياب بدون وقت إضافي حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.

وفي حال انتهت المباراة النهائية بالتعادل سيلجأ الفريقين لشوطين إضافيين.

جدول مباريات بيراميدز في الدور الأول



الدوري الممتاز، وأعلنت رابطة الأندية المحترفة قرعة بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2025/ 2026 بمشاركة 21 فريقا، بعد قرار إلغاء الهبوط بالموسم الماضي.

وتم الكشف عن جدول مباريات الدوري المصري في الموسم الجديد بالإضافة لملاعب مباريات الدور الأول.

وستشهد الجولة الأولى مواجهة الأهلي مع مودرن سبورت بينما يلتقي بيراميدز مع وادي دجلة، والزمالك ضد سيراميكا كليوباترا.

ويواجه الأهلي نظيره بيراميدز في الجولة الخامسة على أرضية استاد القاهرة ويلتقي الزمالك مع بيراميدز في الجولة العشرين على أرضية ملعب 30 يونيو.

جدول مباريات بيراميدز في الدور الأول

الجولة 1: وادي دجلة × بيراميدز – ملعب السلام

الجولة 2: بيراميدز × الإسماعيلي – ملعب الدفاع الجوي

الجولة 3: المصري × بيراميدز– ملعب برج العرب

الجولة 4: بيراميدز × مودرن سبورت – ملعب الدفاع الجوي

الجولة 5: الأهلي × بيراميدز – ملعب القاهرة

الجولة 6: بيراميدز (راحة – باي)

الجولة 7: بيراميدز × زد – ملعب الدفاع الجوي

الجولة 8: كهرباء الإسماعيلية × بيراميدز – ملعب الإسماعيلية

الجولة 9: بيراميدز × طلائع الجيش – ملعب الدفاع الجوي

الجولة 10: بيراميدز × بتروجت – ملعب بتروسبورت

الجولة 11: بيراميدز × فاركو – ملعب الدفاع الجوي

الجولة 12: إنبي × بيراميدز – ملعب بتروسبورت

الجولة 13: بيراميدز× الاتحاد السكندري – ملعب الدفاع الجوي

الجولة 14: بيراميدز × المقاولون العرب – ملعب الدفاع الجوي

الجولة 15: البنك الأهلي × بيراميدز – ملعب القاهرة

الجولة 16: بيراميدز× الجونة – ملعب الدفاع الجوي

الجولة 17: سموحه × بيراميدز - ملعب برج العرب

الجولة 18: بيراميدز × سيراميكا كليوباترا - ملعب الدفاع الجوي

الجولة 19: غزل المحلة × بيراميدز – ملعب غزل المحلة

الجولة 20: بيراميدز × الزمالك – ملعب الدفاع الجوي

الجولة 21: حرس الحدود × بيراميدز– ملعب المكس

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