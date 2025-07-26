استعدادات الموسم الجديد للدوري المصري 2025-2026.. تنظيم مشدد واقتراحات مثيرة للجدل.. دعوة رسمية من دياب لـ أبو ريدة لحضور القرعة.. الأهلي يتصدر ترتيب جدول الأندية والزمالك الثالث

وجّه أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، دعوة رسمية لهاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، لحضور مراسم قرعة البطولة، المقرر إقامتها غدًا الأحد، وذلك في إطار التحضيرات المكثفة لانطلاق موسم الدوري الممتاز المصري 2025-2026.

جاءت الدعوة خلال مكالمة هاتفية جمعت الثنائي مؤخرًا، لتعكس رغبة الرابطة في إظهار التناغم بين مختلف مؤسسات الكرة المصرية في الموسم الجديد.

ويتواجد أبو ريدة حاليًا في المغرب، حيث يشارك في اجتماعات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بالتزامن مع ختام بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات، التي تُختتم اليوم بمباراة المغرب ونيجيريا.

ترتيب الأندية في القرعة: بطل الدوري أولًا

قررت رابطة الأندية أن يُرتب جدول الأندية بناءً على نتائج الموسم الماضي، حيث يأتي الأهلي، بصفته بطل الدوري، في المرتبة الأولى، يليه بيراميدز ثانيًا، ثم الزمالك ثالثًا، وتتبعهم باقي الأندية حسب ترتيبها السابق، بالإضافة إلى الفرق الثلاثة الصاعدة حديثًا إلى الدوري الممتاز.

هذا الترتيب سيوضع كأساس عند إجراء القرعة، مع مراعاة شروط التوازن في المباريات الكبيرة.

غرامات جديدة للإنذارات.. والإنذار الثالث يساوي إيقاف

في خطوة لضبط سلوك اللاعبين خلال المباريات، قررت رابطة الأندية فرض غرامات مالية على الإنذارات، تبدأ بـ1000 جنيه عند الإنذار الأول، وتتصاعد إلى 2500 جنيه للثاني، و5000 جنيه للثالث.

وتستمر اللائحة في تطبيق إيقاف تلقائي لمباراة واحدة بعد الحصول على الإنذار الثالث، وهي سياسة تم تطبيقها الموسم الماضي، وحققت قدرًا من الانضباط داخل الملاعب.

مؤتمر صحفي مرتقب للإعلان عن لائحة الموسم

تُجهّز رابطة الأندية لعقد مؤتمر صحفي خلال الفترة المقبلة للإعلان عن تفاصيل لائحة الموسم الكروي الجديد، بما يشمله من تعديلات أو إضافات.

تأتي هذه الخطوة ضمن سياسة الرابطة لتفادي أي التباس أو جدل مستقبلي بشأن اللوائح التنظيمية، مع الالتزام بالشفافية وتوضيح كل البنود للأندية والجمهور.

اقتراحات الأندية قيد الدراسة.. لكنها ليست ملزمة

تقدّمت أندية الزمالك، وزد، والبنك الأهلي بمقترحات لتعديل بعض بنود لائحة الدوري الجديد، وتم تأكيد أن الرابطة تدرس هذه المقترحات باهتمام، لكنها غير ملزمة بتنفيذها، خاصة أن 18 ناديًا لم يُرسلوا أي تعديلات، وهو ما تعتبره الرابطة موافقة ضمنية على اللائحة الحالية.

من أبرز المقترحات ما قدمه الزمالك، الذي طالب بإلغاء البند 63 من اللائحة، الذي يمنع الاستئناف على قرارات مجلس الرابطة، معتبرًا أن هذا النص تسبب في أضرار للنادي.

كما طالب النادي الأبيض بتعديل لائحة الانسحاب لتشمل خصم 6 نقاط مباشرة من الفريق المنسحب. في المقابل، اقترح البنك الأهلي تخفيف الغرامات المفروضة على البطاقات الصفراء، معتبرًا أنها عبء مالي زائد على الأندية.

موسم يبدأ بإصلاحات تنظيمية

تبدو رابطة الأندية عازمة على بدء موسم 2025-2026 بقواعد صارمة، وتنظيم دقيق، بهدف تجنب الأزمات السابقة وتحقيق أكبر قدر من العدالة والانضباط. وبينما تنتظر الجماهير انطلاق الدوري، تُجرى خلف الكواليس تحضيرات ومناقشات تضع الأسس لموسم أكثر احترافية وتوازنًا، يليق بتطور كرة القدم المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.