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رياضة

إنجلترا يحصد يورو 2025 للسيدات بعد الفوز على إسبانيا بركلات الترجيح

منتخب إنجلترا
منتخب إنجلترا

إنجلترا وإسبانيا، توج منتخب إنجلترا ببطولة أمم أوروبا للسيدات يورو 2025، بعد الفوز على بين إسبانيا بركلات الترجيح 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سانت جاكوب في سويسرا.

وكان الوقتان الأصلي والإضافي قد انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1، قبل أن يحسمها المنتخب الإنجليزي بركلات الترجيح.

 

مشوار منتخب إسبانيا قبل نهائي أمم أوروبا للسيدات

بدأت سيدات إسبانيا مشوارهم في دور المجموعات بالفوز أمام البرتغال 5-0، ثم الفوز علي بلجيكا 6-2، وأخيرا الفوز أمام إيطاليا 3-1  بختام دور المجموعات 

وفي دور ربع النهائي فاز منتخب إسبانيا علي سويسرا البلد المستضيفة بنتيجة 2-0.

ونجحت سيدات إسبانيا في التأهل إلى نهائي كأس أمم أوروبا، بعد الفوز على ألمانيا 1-0 في الدور نصف النهائي.

مشوار منتخب إنجلترا قبل نهائي أمم أوروبا للسيدات 

بدأت سيدات إنجلترا مشوارهن في دور المجموعات بالخسارة أمام فرنسا 2-1، ثم حقق المنتخب الإنجليزي للسيدات فوز كبيرا أمام هولندا 4-0، ثم الفوز أمام ويلز 6-1 بختام دور المجموعات. 

وفي دور ربع النهائي فازت منتخب إنجلترا على السويد 3-2 بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2.

ونجحت سيدات إنجلترا في التأهل إلى نهائي كأس أمم أوروبا، بعد الفوز على إيطاليا بنتيجة 2-1 في الدور نصف النهائي. 

مباراة إنجلترا وإسبانيا في نهائي يورو السيدات 2025

وتعد هذه المباراة تكرارا للمباراة النهائية لبطولة كأس العالم للسيدات التي جمعت بين إسبانيا وإنجلترا في عام 2023، وحسمتها سيدات إسبانيا لصالحهن 1-0.

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