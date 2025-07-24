الخميس 24 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة إنجلترا وإسبانيا في نهائي أمم أوروبا للسيدات 2025

إسبانيا
إسبانيا

يورو السيدات، يلتقي منتخب إنجلترا ضد إسبانيا يوم الأحد المقبل في نهائي كأس أمم أوروبا للسيدات 2025.

 

موعد مباراة نهائي أمم أوروبا للسيدات 2025 


ويحتضن ملعب سانت جاكوب بارك في سويسرا مباراة نهائي أمم أوروبا يورو السيدات 2025 بين إنجلترا حامل اللقب وإسبانيا يوم الأحد المقبل.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة نهائي أمم أوروبا للسيدات اليورو بين انجلترا ضد إسبانيا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

 

القناة الناقلة لمباراة انجلترا وإسبانيا في نهائي أمم أوروبا للسيدات

وتمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية للسيدات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة إنجلترا ضد إسبانيا مساء الأحد المقبل، عبر قنواتها.

 

وكان منتخب إسبانيا واصل حلمه نحو التتويج بلقب كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم للسيدات للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه التاريخي 1-صفر على منتخب ألمانيا، مساء الأربعاء، بالدور قبل النهائي للمسابقة القارية، المقامة حاليا في سويسرا.

 

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف، ليحتكم المنتخبان للعب وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، تقمصت خلاله أيتانا بونماتي دور البطولة في المباراة، عقب تسجيلها هدف المنتخب الإسباني الوحيد في الدقيقة 113.

بهذا الفوز، فك منتخب إسبانيا عقدته أمام نظيره الألماني، بعدما حقق فوزه الأول عليه، حيث فشل في تحقيق أي انتصار خلال المباريات الثماني السابقة التي أقيمت بينهما، علما بأن منتخب "الماكينات" حقق 5 انتصارات بينما فرض التعادل نفسه على ثلاثة لقاءات بينهما خلال تلك السلسلة.

وكان منتخب إنجلترا، حامل اللقب، حجز مقعده في النهائي عقب فوزه على نظيره الإيطالي بنتيجة 2-1 يوم الثلاثاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

يورو السيدات منتخب إنجلترا إنجلترا ضد إسبانيا كأس أمم أوروبا للسيدات نهائي أمم أوروبا للسيدات إنجلترا كاس امم اوروبا

مواد متعلقة

إسبانيا تصعق ألمانيا وتبلغ نهائي أمم أوروبا للسيدات للمرة الأولى في تاريخها (فيديو)

موعد مباراة نهائي أمم أوروبا للسيدات 2025

موعد مباراة ألمانيا ضد إسبانيا في نصف نهائي يورو السيدات والقناة الناقلة

أرقام صادمة لأجمل لاعبة في العالم بكأس أمم أوروبا

الأكثر قراءة

رسائل السيسي ومدبولي حسمت الأمر، موعد صدور قانون الإيجار القديم

تفسير رؤية الخصام في المنام وعلاقتها بالتخلص من الذنوب والمعاصي

انخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 24 يوليو 2025

موعد حصول مستأجر الإيجار القديم على وحدة سكنية بديلة

تنسيق الجامعات 2025، معلومات مهمة عن الجامعات الأهلية

بعد التراجع الأخير، سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 24-7-2025

أخبار مصر: كارثة جديدة لـ 5 أطفال بالمنيا، سائق قطار يرفض التحرك لغياب الكمسري، رسالة راغب علامة لـ فتوح بعد أزمة الزمالك

مقطع مرعب، لحظة تحطم طائرة خفيفة ومصرع ركابها (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 24-7-2025 بالأسواق

بعد التراجع الأخير، سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 24-7-2025

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم

تنسيق الجامعات 2025، قائمة بالجامعات الأهلية الجديدة المعتمدة

المزيد

انفوجراف

إزاي تحجز تذاكر عروض المهرجان القومي للمسرح (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الخصام في المنام وعلاقتها بالتخلص من الذنوب والمعاصي

هل ورد دعاء التوفيق والنجاح في السنة النبوية؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 24 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية