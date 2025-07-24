موعد مباراة إنجلترا وإسبانيا في نهائي أمم أوروبا للسيدات 2025

يورو السيدات، يلتقي منتخب إنجلترا ضد إسبانيا يوم الأحد المقبل في نهائي كأس أمم أوروبا للسيدات 2025.

موعد مباراة نهائي أمم أوروبا للسيدات 2025



ويحتضن ملعب سانت جاكوب بارك في سويسرا مباراة نهائي أمم أوروبا يورو السيدات 2025 بين إنجلترا حامل اللقب وإسبانيا يوم الأحد المقبل.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة نهائي أمم أوروبا للسيدات اليورو بين انجلترا ضد إسبانيا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة انجلترا وإسبانيا في نهائي أمم أوروبا للسيدات

وتمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية للسيدات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة إنجلترا ضد إسبانيا مساء الأحد المقبل، عبر قنواتها.

وكان منتخب إسبانيا واصل حلمه نحو التتويج بلقب كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم للسيدات للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه التاريخي 1-صفر على منتخب ألمانيا، مساء الأربعاء، بالدور قبل النهائي للمسابقة القارية، المقامة حاليا في سويسرا.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف، ليحتكم المنتخبان للعب وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، تقمصت خلاله أيتانا بونماتي دور البطولة في المباراة، عقب تسجيلها هدف المنتخب الإسباني الوحيد في الدقيقة 113.

بهذا الفوز، فك منتخب إسبانيا عقدته أمام نظيره الألماني، بعدما حقق فوزه الأول عليه، حيث فشل في تحقيق أي انتصار خلال المباريات الثماني السابقة التي أقيمت بينهما، علما بأن منتخب "الماكينات" حقق 5 انتصارات بينما فرض التعادل نفسه على ثلاثة لقاءات بينهما خلال تلك السلسلة.

وكان منتخب إنجلترا، حامل اللقب، حجز مقعده في النهائي عقب فوزه على نظيره الإيطالي بنتيجة 2-1 يوم الثلاثاء.

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