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موعد مباراة إسبانيا وإنجلترا في نهائي يورو السيدات 2025 والقنوات الناقلة

أمم أوروبا للسيدات
أمم أوروبا للسيدات

يقام اليوم الأحد، نهائي بطولة أمم أوروبا للسيدات يورو 2025 بين إنجلترا وإسبانيا، على ملعب سانت جاكوب في سويسرا.

موعد مباراة إنجلترا وإسبانيا في نهائي يورو السيدات 2025


وتقام مباراة إنجلترا وإسبانيا في نهائي يورو 2025 للسيدات اليوم الأحد الموافق 27 يوليو 2025.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 07:00 بتوقيت مصر والسعودية، والساعة 08:00 بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وإسبانيا في نهائي يورو السيدات 2025


تملك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مباريات بطولة أمم أوروبا للسيدات 2025 ومنها مباراة إنجلترا وإسبانيا في نهائي المسابقة.

 

وتعد هذه المباراة  تكرارا للمباراة النهائية لبطولة كأس العالم للسيدات التي جمعت بين إسبانيا وإنجلترا في عام 2023، وحسمتها سيدات إسبانيا لصالحهن 1-0.

 

وكانت سيدات إنجلترا تأهلن إلى نهائي كأس أمم أوروبا، بعد الفوز على إيطاليا بنتيجة 2-1 في الدور نصف النهائي.

بينما تأهلت سيدات إسبانيا إلى نهائي كأس أمم أوروبا، عقب الفوز على ألمانيا بهدف نظيف في الدور نصف النهائي.

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