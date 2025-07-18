أعراض ضربة الشمس وأسبابها وطرق علاجها

أعراض ضربة الشمس، ضربة الشمس من الإصابات الخطيرة التى تحدث فى الطقس الحار والخروج نهارا ويصاب بها الكبار والصغار.

وأعراض ضربة الشمس، عديدة ويجب التنبه لها لسرعة علاجها حفاظا على الصحة لأن ضرب الشمس يمكن أن تهدد الصحة لمخاطرها العديدة.

ويقول الدكتور محمد العوضي استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد، إن ضربة الشمس هي حالة طبية طارئة تحدث عندما ترتفع درجة حرارة الجسم بشكل مفرط نتيجة التعرض المباشر والمطول لأشعة الشمس أو لبيئة شديدة الحرارة، مما يؤدي إلى فشل الجسم في تنظيم حرارته.

أسباب ضربة الشمس

وأضاف العوضي، تحدث ضربة الشمس نتيجة لتعرض الجسم لدرجات حرارة عالية دون تبريد كافى، ومن أبرز أسباب ضربة الشمس:-

التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة، خاصة في أوقات الذروة من 11 صباحا حتى 4 عصرا.

ممارسة الرياضة أو الأنشطة البدنية الشاقة في جو حار ورطب.

ارتداء ملابس ثقيلة أو داكنة اللون تمنع التهوية.

قلة شرب الماء مما يؤدي إلى الجفاف وفقدان القدرة على التعرق.

الجلوس في أماكن مغلقة وحارة مثل السيارات المغلقة تحت الشمس.

استخدام بعض الأدوية التي تؤثر على توازن السوائل أو حرارة الجسم مثل مدرات البول أو مضادات الاكتئاب.

أعراض ضربة الشمس

وتابع، أن ضربة الشمس تظهر فجأة وتشمل أعراض خطيرة، منها:

ارتفاع شديد في حرارة الجسم أكثر من 40 درجة مئوية.

جفاف الجلد واحمراره مع غياب التعرق.

صداع شديد.

دوخة أو دوار وفقدان التوازن.

اضطرابات في الرؤية أو ارتباك ذهني.

زيادة ضربات القلب والتنفس السريع.

الغثيان أو القيء.

فقدان الوعي في الحالات المتقدمة.

أعراض ضربة الشمس

مضاعفات ضربة الشمس

وأوضح الدكتور محمد العوضي استشارى أمراض الباطنة، أنه إذا لم يتم التدخل بسرعة لعلاج ضربة الشمس، فقد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل:

تلف الدماغ أو الأعضاء الحيوية مثل الكلى والكبد.

الغيبوبة.

الوفاة في الحالات الشديدة أو لدى كبار السن والأطفال.

طرق علاج ضربة الشمس

وأضاف العوضي، أنه يجب التعامل مع ضربة الشمس كحالة طارئة، ومن طرق علاج ضربة الشمس:-

نقل المصاب إلى مكان مظلل أو مكيف على الفور.

إزالة الملابس الزائدة لتبريد الجسم.

تبريد الجسم بالماء البارد عن طريق رش الجسم أو وضع كمادات باردة.

شرب الماء أو مشروبات الإلكترولايت إذا كان المصاب واعيا.

الاتصال بالإسعاف فورا إذا ظهرت علامات خطيرة مثل فقدان الوعي أو التشنجات.

تجنب إعطاء المصاب أدوية خافضة للحرارة مثل الباراسيتامول، لأنها غير فعالة في ضربة الشمس.

طرق الوقاية من ضربة الشمس

وتابع، للوقاية من ضربة الشمس، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال ساعات الذروة.

ارتداء ملابس قطنية خفيفة وفاتحة اللون.

شرب كميات كبيرة من الماء بانتظام حتى دون الشعور بالعطش.

استخدام واقي شمس وقبعة أو مظلة عند الخروج.

تجنب النشاط البدني الشاق في الطقس الحار.

الجلوس في أماكن جيدة التهوية أو مكيفة.

عدم ترك الأطفال أو كبار السن في السيارات المغلقة أبدا.

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