بعد تحذير الأرصاد، نصائح للحماية من الإجهاد الحراري، وعليك بالذهاب للمستشفى فورا في هذه الحالة

الإجهاد الحراري أخطر الأمراض التي تصيب الكثير من الأشخاص في موسم الصيف، خاصة بعد ارتفاع درجات الحرارة.

نصائح لعلاج حالات الإجهاد الحراري



ووجهت الدكتورة جميلة نصر أستاذ أمراض القلب ورئيس المجلس العلمي بزمالة القلب المصرية نصائح لعلاج حالات الإجهاد الحراري، مشيرة إلى أن الحالات الشديدة يجب عليها الذهاب لأقرب مستشفى.

وأوضحت أستاذ أمراض القلب في تصريحات خاصة لـ" فيتو" أن المصاب بالاجهاد الحراري عليه البقاء باردا وشرب الكثير من الماء والجلوس مع إبقاء القدم مرتفعة والنوم والراحة واذا لم يتحسن خلال ساعة يصبح مصاب بضربة شمس ويجب الذهاب للمستشفي.



تجنب الخروج اثناء شدة الحرارة

ونصحت وزارة الصحة بضرورة تجنب الخروج أو مزاولة نشاط مجهد في أوقات اشتداد الحرارة أثناء النهار.

‎كما نصحت وزارة الصحة بالحرص على البقاء في الظل قدر الإمكان بجانب الإطلاع على التحذيرات الصادرة رسميًا بشأن موجات الحرارة كما يمكن الاستفادة من هواء الليل لتبريد المنزل عندما تكون درجة الحرارة في الخارج أقل منها في الداخل.

المواظبة على شرب الماء طوال اليوم

‎ونصحت بالحرص على ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة وفاتحة اللون وأخذ حمامًا باردًا مع المواظبة على شرب الماء طوال اليوم وتجنب التعرّض لأشعة الشمس المباشرة في ساعات الذروة أثناء النهار وفي حال ظهور علامات الإعياء يجب التوقف وعدم بذل أي مجهود.

أعراض ضربة الشمس ويجب الذهاب لأقرب مستشفى عند ظهورها

واكدت وزارة الصحة أنه يمكن خلال فترات شدة حرارة الطقس أن يتعرض البعض للإصابة بضربة الشمس والاجهاد الحراري.

وأوضحت وزارة الصحة أن ضربة الشمس من حالات الطواريء التى يجب عند التعرض للإصابة بها الذهاب لأقرب مستشفى لتلقي الرعاية الصحية فورا وعند الإصابة بضربة الشمس تعني أن الجسم لم يعد قادر على التحكم في الحرارة وأن درجة الحرارة الأساسية للجسم ترتفع بشكل كبير.

وأوضحت وزارة الصحة وجود عدد من الأعراض إذا ظهرت على الإنسان في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة الذهاب لأقرب مستشفى منها:

1-عدم التعرق حتى مع الشعور بالحر الشديد

2-درجة حرارة 40 درجة مئوية أو أعلى

3- تنفس سريع أو ضيق في التنفس

4-فقدان الوعي

خطة وقائية للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري

كانت وزارة الصحة وضعت خطة وقائية للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري والإصابات بضربات الشمس، تزامنًا مع موجة الح.

ونصحت بضرورة الإكثار من شرب الماء أو السوائل بكمية كافية، وتجنب التواجد في أماكن سيئة التهوية، وارتداء الملابس القطنية، الفضفاضة ذات الألوان الفاتحة لتجنب الإصابة بالإجهاد الحراري

نصحت وزارة الصحة بالاستحمام يوميًا بماء فاتر، وتجنب المشي في الشمس لمسافات طويلة، واستعمال المظلة الشمسية والقبعات الواقية لمنع التعرض المباشر للشمس، وإذا كان الشخص يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة بسبب مرض معين يجب عليه الامتناع عن التعرض للشمس.

موجة شديدة الحرارة

زأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأربعاء، وتوقعت أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى، وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وحار رطب على السواحل الشمالية.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد، معتدل رطب على السواحل الشمالية.