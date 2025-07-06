أعراض الإجهاد الحراري عند الأطفال وطرق علاجه

أعراض الإجهاد الحراري عند الأطفال، الإجهاد الحراري من الأمراض المفاجئة التى يصاب بها الكبار والصغار فى فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وأعراض الإجهاد الحراري عند الأطفال، عديدة وللاسف تختلط على الأمهات أعراضه مع ضربة الشمس لتشابههم، لذا يجب الوعى بالاعراض جيدا.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الإجهاد الحراري عند الأطفال خطر في الطقس الحار يجب عدم الاستهانة به، وفى فصل الصيف ومع درجات الحرارة العالية، لا يستطيع جسم الطفل على تبريد نفسه مثل الكبار، ما يعرضه لما يعرف بالإجهاد الحراري.

أسباب الإجهاد الحراري عند الأطفال

وأضاف عبد الحميد، ان الإجهاد الحراري يعني أن حرارة جسم الطفل ارتفعت بشكل كبير بسبب الطقس الحار والرطوبة، والجسم غير قادر على التخلص منها، ما يسبب مضاعفات خطيرة فى حال عدم إسعاف الطفل.

أعراض الإجهاد الحراري عند الأطفال

وتابع،ان أعراض الإجهاد الحراري عند الأطفال، عبارة عن:-

ارتفاع في درجة الحرارة للطفل بدون سبب واضح

عرق شديد

صداع أو دوخة

إحساس بالغثيان أو قيء

تعب وخمول

سرعة في التنفس

نبض سريع

عصبية أو نعاس

وفي الحالات الشديدة: إغماء

أعراض الإجهاد الحراري عند الأطفال

علاج الإجهاد الحراري عند الأطفال

وأوضح الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، أنه فى حالة ملاحظة الأعراض السابقة على الأطفال، يجب اتباع الخطوات التالية:-

ادخال الطفل في مكان مظلل أو فيه تهوية جيدة أو تكييف.

خلع أى ملابس ثقيلة. يرتديها الطفل.

بللي جسم الطفلبمياه فاترة عادية خاصة الرقبة وتحت الإبط والساقين.

تقديم سوائل كثيرة للطفل مثل مياه أو محلول معالجة جفاف.

ع.م إعطاء الطفل خافض حرارة إلا إذا أمر به الطبيب المعالج.

فى حال دوخة الطفل أو ارتفاع حرارته أو بدأ يفقد وعيه يجب التوجه لأقرب طواريء على الفور.

طرق حماية الأطفال من الإجهاد الحراري

وأضاف الدكتور تانر، أنه لوقاية الأطفال من الإجهاد الحراري،يحب اتباع بعض النصائح،منها:-

عدم خروج الطفل من المنزل وقت الذروة أى (من 12 لـ 4) عصرا.

الباس الطفل ملابس خفيفة وطنية وملونة بلون فاتح.

يجب أن يشرب الطفل الماء والسوائل على مدار اليوم.

عدم ترك الطفل يلعب فى الشمس لفترات طويلة.

فى حالة ارتباك الطفل بنشاط رياضة يجب ممارسته فى مكان جيد التهوية.

مراقبة أى علامة تعب على الطفل فى الطقس الحار.

مضاعفات الإجهاد الحراري عند الأطفال

وأكد استشارى طب الأطفال، على ضرورة الاهتمام بعلاج الإجهاد الحراري عند الأطفال حتى لا يتحول إلى ضربة شمس، وهى من الاصابات الخطيرة التى تهدد حياة الصغار لذا يجب الحذر جيدا.

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