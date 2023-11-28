الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

أسباب فقدان الشهية عند الأطفال، وطرق العلاج

فقدان الشهية عند
فقدان الشهية عند الأطفال، فيتو

 أسباب فقدان الشهية عند الأطفال، فقدان الشهية عند الأطفال من المشكلات التى يعانى منها معظم الأطفال فى وقتنا الحالى، وهى سبب رئيسى فى انتشار أمراض سوء التغذية.

وأسباب فقدان الشهية عند الأطفال، عديدة وتحرص الأمهات على معرفتها لعلاجها سريعا حفاظا على صحة الطفل ونموه بشكل صحي.

أسباب فقدان الشهية عند الأطفال 

ويقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن 99% من الأطفال لا يأكلوا بشكل جيد وطبيعي، وذلك لأسباب عديدة، منها:-

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  • وجود الأكل غير الصحي فى جدول اليوم، حيث هناك أطفال عديدة يعتمدون تناول الشيكولاتة والبسكويت والعصير والحلوى والشيبسي والبيبسي، وجميع هذه الأكلات غنية بمواد حافظه وزيوت مهدرجة ومكسبات طعم ورائحة تدمر النظام البيولوچى للأمعاء تؤثر على الهضم والإمتصاص ما يسبب فقدان الشهية عند الأطفال، كما أن الأطفال من الطبيعي أن يتركوا الطعام الصحى لتناول هذه الحلوى.
  • استمرار تعويد الطفل على الاعتماد "الكلى" على أمه فى الطعام، حيث يكون الطفل معتمد على نفسه فى كل شيء ماعدا الطعام، حيث لا يستطيع مسك الملعقة وتناول الطعام وينتظر أمه حتى تضع الطعام فى فمه أو تناول الطعام أمام التلفاز، وهذا خطأ الأم لأن الطفل يستطيع مسك الملعقة من 3 سنوات وهذه المهارة تتكون لدى الطفل من عام ونصف، فى البداية يكون الأمر صعب ولكن مع الوقت يعاد الطفل ويتناول طعامه جيدا ويعتاد على ذلك.
  • إصابة الطفل بأنيميا فقر الدم نتيجة نقص الحديد بالدم، أو إصابته بمرض نقص تغذية أو مشكلة بالجهاز الهضمي.
أسباب فقدان الشهية عند الأطفال، فيتو 

علاج فقدان الشهية عند الأطفال 

 وأضاف شبيب، أنه يجب وضع الطعام أمام الطفل ويكون طعام صحى محضر فى المنزل إذا رفض الطفل تناوله لا يتم إحضار بديل بل جعل الطفل يجوع حتى يتناول الطعام الموجود، مع عدم تقديم الحلوى للطفل إلا مرة واحدة اسبوعيا، ولكن إذا استمر رفض الطفل للطعام يجب فحص الطفل لان المشكلة يمكن أن تكون مرضية، مثل التى ذكرناها لعلاجها سريعا، حفاظا على صحة الطفل ونموه بشكل صحى.

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وبشكل عام يجب التنوع بين الأكلات، ومن المهم تقديم الطعام للطفل بشكل متنوع، على أن تكون أطعمة صحية تحتوي على العناصر الغذائية المهمة، ولهذا يجب التنويع بين الخضراوات والفاكهة والابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة والدهون المتحولة، والتي من الممكن أن تؤدي إلى سمنة الأطفال والتأثير على صحتهم في المستقبل.

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