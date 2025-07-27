الداخلية تكشف ملابسات فيديو قيادة طفل لسيارة ملاكي بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله طفل يقود سيارة ملاكي بأحد شوارع محافظة القاهرة، ما عرض حياته والمواطنين للخطر.

وبالفحص الميداني والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة وضبطها، كما تم التوصل إلى مالكها، مقيم بالقاهرة، وبمواجهته أقر بقيام نجله (11 سنة) بقيادة السيارة، موضحًا أنه كان بصحبته داخل المركبة بهدف تعليمه القيادة.

جرى التحفظ على السيارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مالكها وقائدها، في إطار جهود وزارة الداخلية للتصدي للمخالفات التي تهدد أمن وسلامة المواطنين.



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