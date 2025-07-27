الأحد 27 يوليو 2025
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حوادث

الأمن يلاحق المتورطين في ترويج فيديو مفبرك عن احتجاز ضابط ونشر وثائق مزيفة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

تواصل الأجهزة الأمنية جهودها في مواجهة محاولات جماعة الإخوان الإرهابية لنشر الشائعات والأكاذيب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف إثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار.

وفي إطار التصدي لمحاولات بث الفتن والتشكيك في مؤسسات الدولة، رصدت الجهات المعنية تداول مقطع فيديو مفبرك، يزعم احتجاز ضابط شرطة داخل أحد الأقسام بالقاهرة، مرفقًا بوثائق لا تمت للواقع بصلة.

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وبالفحص، تبين أن عناصر تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، ومقيمين خارج البلاد، قامت بفبركة الوثائق ونشرها ضمن فيديوهات مزيفة، في محاولة يائسة للنيل من حالة الأمن والاستقرار الداخلي، والتشكيك في الدور المصري التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية.

تحرك أمني وقانوني

وأكدت الجهات الأمنية أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين في إعداد ونشر تلك المقاطع المفبركة، والتعامل بكل حسم مع من يروجون لتلك الأكاذيب أو يسهمون في نشرها عبر أي وسيلة.

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اجندات خارجية إخوان الإرهاب احتجاز ضابط الامن والاستقرار جماعة الإخوان الارهابية مؤسسات الدولة

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