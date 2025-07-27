الأمن يلاحق المتورطين في ترويج فيديو مفبرك عن احتجاز ضابط ونشر وثائق مزيفة

تواصل الأجهزة الأمنية جهودها في مواجهة محاولات جماعة الإخوان الإرهابية لنشر الشائعات والأكاذيب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف إثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار.

وفي إطار التصدي لمحاولات بث الفتن والتشكيك في مؤسسات الدولة، رصدت الجهات المعنية تداول مقطع فيديو مفبرك، يزعم احتجاز ضابط شرطة داخل أحد الأقسام بالقاهرة، مرفقًا بوثائق لا تمت للواقع بصلة.

وبالفحص، تبين أن عناصر تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، ومقيمين خارج البلاد، قامت بفبركة الوثائق ونشرها ضمن فيديوهات مزيفة، في محاولة يائسة للنيل من حالة الأمن والاستقرار الداخلي، والتشكيك في الدور المصري التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية.

تحرك أمني وقانوني

وأكدت الجهات الأمنية أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين في إعداد ونشر تلك المقاطع المفبركة، والتعامل بكل حسم مع من يروجون لتلك الأكاذيب أو يسهمون في نشرها عبر أي وسيلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.