الأحد 27 يوليو 2025
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حوادث

إصابة 10 أشخاص في حادثي تصادم وانقلاب بطريقي أسوان والفيوم الصحراويين

انقلاب سيارة، فيتو
انقلاب سيارة، فيتو

شهد الطريق الصحراوي الغربي، اليوم الأحد، وقوع حادثين متفرقين أسفرا عن إصابة 10 أشخاص بجروح وكسور متنوعة، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

الاستعلام عن المصابين في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الإقليمي بالشرقية

إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالسلام

حادث تصادم في أسوان

في محافظة أسوان، أصيب 4 أشخاص إثر تصادم عنيف بين سيارة نقل أموال وأخرى ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي. تلقى مرفق الإسعاف بلاغًا من الأهالي، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، ونقل المصابين إلى مستشفى النيل التخصصي لإجراء الفحوصات وتقديم الإسعافات الأولية.

انقلاب ميكروباص في الفيوم

وفي حادث آخر، انقلبت سيارة ميكروباص بطريق القاهرة – أسيوط الصحراوي الغربي، في الاتجاه المؤدي إلى أسيوط، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص. 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

 وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.
 

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