الاستعلام عن المصابين في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الإقليمي بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية، صباح اليوم، حادثًا مروريًا مأساويًا إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الإقليمي بدائرة مركز ديرب نجم، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بإصابات متفرقة.

نزيف الأسفلت مستمر.. حادث مروري يسفر عن إصابة ١٠ أشخاص

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي – ديرب نجم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى ديرب نجم المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة.

سرعة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين وندب لجنة فنية من إدارة المرور لفحص المركبة

وتم رفع آثار الحادث من الطريق، وتسيير الحركة المرورية، بينما جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي طلبت سرعة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، وندب لجنة فنية من إدارة المرور لفحص المركبة، وطلبت إجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة لسائق الميكروباص لبيان مدى مسؤوليته عن الحادث.

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