الأربعاء 23 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

"اتحاد شركات التأمين" يوقع بروتوكول تعاون مع المختبر التنظيمي لتطوير برامج الحماية الإلكترونية

بروتوكول تعاون لتطوير
بروتوكول تعاون لتطوير برامج الحماية الإلكترونية، فيتو

وقّع اتحاد شركات التأمين المصرية بروتوكول تعاون مع المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف دعم وتطوير برامج الحماية الإلكترونية لشركات التأمين.

تطوير برامج الحماية الإلكترونية لشركات التأمين

شهد مراسم التوقيع الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ووقّع البروتوكول كل من علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، والمهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي لمركز الابتكار والمختبر التنظيمي وكبير مسؤولي البيانات بالهيئة.

آليات تحصيل الأقساط وسداد التعويضات

ويُتيح البروتوكول لشركات التأمين، سواء في نشاط تأمين الممتلكات أو تأمينات الحياة عرض برامجها المتنوعة للحماية الإلكترونية، متضمنةً شروط التغطية، وأسعار البرامج، وآليات تحصيل الأقساط وسداد التعويضات بشكل رقمي، وذلك عبر منصة FRA Sandbox المعنية بإدارة واختبار برامج الحماية الرقمية كمنصة تجريبية للخدمات الإلكترونية.

ملتقى الهيئة العامة للرقابة المالية للتكنولوجيا المالية

ويأتي توقيع هذا البروتوكول ضمن فعاليات ملتقى الهيئة العامة للرقابة المالية للتكنولوجيا المالية (FRA Fintech Forum 2025)، الذي تنظمه الهيئة في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الحوار مع أطراف السوق، والاستماع إلى التحديات والفرص التي تواجه الجهات الفاعلة في مجالات الرقمنة والتكنولوجيا المالية، إلى جانب استعراض السياسات التنظيمية والإجراءات الداعمة لهذا التحول الرقمي.
 

رئيس الرقابة المالية يشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم

الرقابة المالية تختتم اجتماعاتها في لندن بلقاء نائب محافظ بنك إنجلترا


ويهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعمًا للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحاد شركات التأمين المصرية البروتوكول التحول الرقمي التكنولوجيا المالية الهيئة العامة للرقابة المالية الحماية الرقمية الشركات الناشئة برامج الحماية رئيس اتحاد شركات التأمين مراسم التوقيع

مواد متعلقة

رئيس اتحاد شركات التأمين: 100 ألف جنيه الحد الأقصى لتعويضات حوادث الطرق

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة طيبة التكنولوجية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان

شركة فضاء تضع نموذجا تدريبيا للقاعدة القمرية للاستخدام بمدارس الروبوتات

ملتقى شرم الشيخ السادس للتأمين يستعرض رؤية مستقبلية لتطوير صناعة التأمين

الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي لدعم نمو الشركات الناشئة

توقيع بروتوكول لدعم وحدة الطب الرياضي بالعريش

رئيس الوزراء: هدفنا زيادة استثمارات ريادة الأعمال من 500 مليون إلى 5 مليارات دولار

الأكثر قراءة

هل حسم الرئيس السيسي اليوم قانون الإيجار القديم؟ اعرف التفاصيل

بعد زواج شهرين، طلاق نجل عمرو الليثي وابنة تامر أمين

تعرف على الموعد الرسمي للإعلان عن زيادة أسعار البنزين

السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

الكليات والتخصصات الجامعية المتاحة للشعب المختلفة في الثانوية العامة

رضا سليم يورط الأهلي في أزمة جديدة بقيمة 90 مليون جنيه

بعد إثارة الجدل، الأزهر يوضح أسباب حذف بيان نصرة أهل غزة

تحول مفاجئ في مفاوضات الأهلي مع أحمد حسن كوكا

خدمات

المزيد

هذا النوع يبدأ من 16 جنيها، أسعار الأرز اليوم الأربعاء 23-7-2025

استقرار سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 23-7-2025

أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 23-7-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التوقيع على الطلاق دون لفظ؟ تعرف على رد الإفتاء

حكم الدعاء بالنجاح رغم التقصير في المذاكرة.. وهل يستجاب؟

تفسير رؤية السبحة في المنام وعلاقتها بالرضىا والستر من الله

المزيد
الجريدة الرسمية