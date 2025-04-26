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اقتصاد

الرقابة المالية: 9.6 مليار جنيه إجمالي أقساط التأمين المحصلة خلال فبراير 2025

رءيس الرقابة المالية،
رءيس الرقابة المالية، فيتو

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أن قيمة الاشهارات بلغت 3.2 تريليون جنيه وهي قيمة الاشهارات على الأصول المنقولة – بسجل الضمانات المنقولة بنهاية فبراير 2025.

وأوضحت الهيئة، أن قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وصلت إلى 83.3 مليار جنيه بنهاية فبراير 2025.

وتابعت: إجمالي أقساط التأمين بلغت 9.6 مليار جنيه  خلال فبراير 2025، و4.9 مليار جنيه إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين خلال فبراير 2025 و2.2 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة الجديدة عن فبراير 2025

إصدار سندات شركات - تنمية مستدامة

وأشارت، إلى أنه تم إصدار سندات شركات - تنمية مستدامة بقيمة 499 مليون دولار أمريكي وتم احتساب القيمة المعادلة بالجنيه المصري على أساس متوسط سعر صرف الجنيه في فبراير 2025 والذي بلغ 50.44 جنيه للدولار.

قيمة إجمالي أقساط التأمين

وأظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر فبراير 2025، بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين 9.6 مليار جنيه، حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 5.3 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 4.3 مليار جنيه في فبراير 2025.

وبلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 4.9 مليار جنيه في نهاية فبراير 2025، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 2.2 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 2.7 مليار جنيه.

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الجدير بالذكر أن تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول.

تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.

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الهيئة العامة للرقابة المالية أقساط التأمين الضمانات المنقولة المشروعات المتوسطة والصغير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية المشروعات المتوسطة والصغيرة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة تمويل المشروعات سعر صرف الجنيه قيمة التعويضات

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