مؤتمر الأمم المتحدة للمحيط يوصي بوضع نظم مراقبة دولية لدراسة التنوع البيولوجي

أوصى مؤتمر الأمم المتحدة للمحيط بفرنسا، بضرورة تحديد أماكن المحميات الطبيعية بالدول المختلفة مع وضع نظم مراقبة من خلال شبكة اتصال دولية لدراسة التنوع البيولوجي وخصائص البيئة البحرية لكى تكون مرجعا فى الدراسات المستقبلية.

جاء ذلك بمشاركة الدكتور عمرو زكريا، نائب رئيس اللجنة الحكومية لعلوم المحيطات باليونيسكو مع كلا من رئيس هيئة ميركاتور الدولية للمحيط، ورئيس اللجنة التوجيهية للحفاظ على الكائنات البحرية، ورئيس اللجنة الدولية لرصد المحيطات باليونيسكو، ورئيس المجموعة الهولندية لحماية الشواطىء، ورئيس البرنامج الدولى لرصد الكائنات البحرية بإنجلترا.

وذلك لمناقشة وضع أفضل النظم لرصد وقياس متغيرات البيئة البحرية وربطها بالتغيرات المناخية من خلال منظومة رصد دولية مع اختيار افضل البرامج والنمذجة للحد من المخاطر البحرية لحماية السواحل مع وضع السيناريوهات المختلفة وكيفية التعامل معها لتقييم الوضع الحالى والمستقبلى للبيئات البحرية ومدى تأثير التغيرات المناخية عليها.

تحالف لاستخدام الذكاء الاصطناعي في قياس البيانات البحرية

وقال الدكتور عمرة زكريا، إن المعهد القومي لعلوم البحار، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نجح في تنظيم أكبر تحالف لاستخدام الذكاء الاصطناعي في قياس وتحليل البيانات البحرية بتوجيهات من وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، والدكتورة عبير منير، رئيس المعهد.

وأكد زكريا أنه تم الاتفاق على البدء فى التعاون المشترك من خلال المركز الصينى الأفريقى ومركز التدريب المشترك بين السلطة الدولية لقاع البحار لأفريقيا ومقرهم بالمعهد القومى لعلوم البحار فى استخدام نظم الذكاء الصناعى فى برامج الحفاظ على السواحل والبيئة البحرية والحد من المخاطر الطبيعية لـ تغيرات المناخ وذلك بالتعاون مع أكاديمية العلوم بفرنسا وجامعة علوم البحار بالصين حيث يعتبر من أكبر تجمعات فى مجال علوم البحار والمصايد بشأن استخدام نظم الذكاء الصناعى فى نظم البرمجة وبناء القدرات لدول القارة.

شارك في الحدث كل من السكرتير العام للسلطة الدولية لقاع المحيطات الدكتور لتيشيا كارفالوا، ورئيس اللجنة الحكومية لعلوم المحيطات باليونسكو الدكتور يوتاكا وبحضور نائب وزير الموارد الطبيعيه بالصين ورئيس أكاديمية العلوم بفرنسا، ورئيس جامعة المحيط بالصين، ورئيس المعهد الأول لعلوم البحار بالصين.

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