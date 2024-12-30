"المصري للتأمين" يرصد دور التحول الرقمي في تطوير صناعة التأمين على السيارات

كشف الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية أن الابتكار والتحول الرقمي في صناعة التأمين على السيارات إدى إلى إحداث ثورة رقمية في العمليات التقليدية. فمن خلال الاستفادة من تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والاتصالات عن بعد، و ال Block Chain، والحوسبة السحابية، والتحليلات المتقدمة أصبح بإمكان شركات التأمين تبسيط معالجة المطالبات، وتحسين تجارب العملاء، وتقديم وثائق مخصصة.



وتابع: أدى هذا التحول إلى تعزيز الكفاءة، وخفض التكاليف، وتمكين الشركات من تقييم المخاطر بشكل أكثر دقة وكذلك أصبح تبنّي طرق جديدة لإدارة الأعمال شرطًا أساسيًّا للبقاء في عالم رقمي سريع التطور، حيث تعمل التكنولوجيا على تغيير وتطوير كل جانب من جوانب حياتنا، ولا يشكل قطاع التأمين على السيارات استثناءً من هذا التطوير، فمن أنظمة الاتصالات المبتكرة عن بُعد إلى تحليلات البيانات المتقدمة، تعمل التطورات التكنولوجية على إعادة تشكيل طريقة عمل التأمين على السيارات، مما يخلق تحديات وفى نفس الوقت فرصًا لحاملي الوثائق.



التحول الرقمى فى صناعة تأمين السيارات



وكشف الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية عن أنه تقف صناعة التأمين، وبشكل أكثر تحديدًا تأمين السيارات، عند مفترق الطرق نحو تحول ملحوظ. فقد أدى دمج الحلول الرقمية إلى تحوّل كامل في طريقة عمل شركات التأمين وتجربة العملاء. فتقليديًا، كان اعتماد صناعة تأمين السيارات على العمليات اليدوية، والملفات الورقية، وطول فترة تسوية المطالبات، وبشكل عام، محدودية نطاق الابتكار، كل ذلك كان عائقًا أمام تطور تلك الصناعة. مما أدى إلى بطء نموها وعدم قدرتها على مواكبة المطالب المتطورة لكل من العملاء والسوق.

وقال: الآن مكّنت التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وتحليلات البيانات، وإنترنت الأشياء شركات التأمين من تبسيط العمليات والاكتتاب، وتحسين تقييم المخاطر، وتعزيز مشاركة العملاء، وقد أدى دمج هذه التقنيات إلى معالجة أسرع للمطالبات، وتقديم وثائق مخصصة تناسب فئات العملاء المختلفة، وتساعد على تحسين دقة الاكتتاب.



مزايا التحول الرقمي لصناعة التأمين على السيارات-

الوصول بشكل أسرع إلى المنتجات والخدمات:

فى مرحلة اختيار وثيقة تأمين على السيارة، أصبح بإمكان العميل التحقق من الوثائق المختلفة على مواقع الويب الخاصة بشركات التأمين المختلفة، ومن ثم جمع كل المعلومات المطلوبة ومقارنة تلك الوثائق مع غيرها للوصول إلى أيها أكثر ملاءمة لاحتياجاته. فمع التحول الرقمي، أصبحت شركات التأمين تمارس عملياتها بطرق متقدمة، حيث يمكن البحث والاختيار والمقارنة والحصول على عرض أسعار والتحدث إلى خبير وشراء وتجديد وثائق التأمين في غضون دقائق في وجهة واحدة.

تقديم خدمات مخصصة:

مع وجود صناعة سيارات متقدمة نسبيًا، تتنافس شركات تصنيع السيارات مع بعضها البعض لتقديم أفضل الخدمات لعملائها مع خيار تخصيص سياراتهم، إلى جانب ذلك، تدخل العديد من أنواع المركبات الجديدة إلى السوق. لذا أصبح تقديم وثيقة تأمين واحدة تناسب الجميع أمرًا صعبًا. مع التحول الرقمي، تحظى أشكال منتجات وخدمات التأمين المخصصة حسب الطلب والمستندة إلى استخدام العميل بمزيد من الاهتمام.

انخفاض تكلفة التشغيل والوقت:

بفضل خيارات البحث والشراء والتجديد بنقرة واحدة، انخفضت تكاليف التشغيل والوقت، ونتيجة لذلك، أصبحت تجربة المستخدم بأكملها فعّالة. وقد جعلت الأجواء الرقمية من السهل معالجة المطالبات وإجراء المعاملات وزيادة الوعي بضرورة تأمين السيارات.

تحليلات متكاملة لتحسين تجربة العملاء:

لبناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء، من الأهمية أن يشعر العملاء بالراحة عند استخدام وسائل الأعمال الرقمية. وهنا يأتي دور جمع البيانات والتحليل المتكامل لتلك البيانات. حيث تتيح رقمنة البيانات لشركات التأمين إجراء المعاملة وأتمتة العمليات مع القليل من الوقت أو بدونه لمساعدة العملاء - على سبيل المثال، من خلال مساعدة العميل على المضي قدمًا في عملية المطالبة بعد وقت قصير من وقوع الحادث. مع توفر البيانات من أجهزة الهاتف المحمول Telematicsونظام تحديد المواقع العالمي GPSوأنظمة الأمان وما إلى ذلك، يمكن لشركات التأمين الحصول على بداية مبكرة في استجابتها للعميل.

استخدام الذكاء الاصطناعي (AI):

منذ أن سيطر التحول الرقمي على صناعة التأمين على السيارات، زاد استخدام الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، وبمساعدة أشكال الذكاء الاصطناعي المختلفة مثل برامج الدردشة الآلية، وتتبع سلوك المستهلك، وتحليل الاتجاهات، وما إلى ذلك، تمكنت شركات التأمين من تحسين وقت معالجة المطالبات. حيث يمكن للذكاء الاصطناعي جمع البيانات من وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الأخرى لمساعدة شركات التأمين واستخدام التحليلات للكشف عن المطالبات الاحتيالية، وتقييم نقاط الخطر، وإنشاء تقارير دقيقة.



تأثير تقنيات التكنولوجيا المتقدمة على تأمين السيارات



كان لدمج تقنيات الاتصالات عن بعد وإنترنت الأشياء وتحليلات البيانات تأثير عميق على صناعة التأمين على السيارات، سواء بالنسبة لشركات التأمين أو حاملي الوثائق أو بالنسبة للتغطية التأمينية.

بالنسبة لشركات التأمين:

تقدم هذه التقنيات رؤى قيمه حول سلوك السائق، مما يتيح تقييم المخاطر وتسعيرها بشكل أكثر دقة. من خلال مكافأة عادات القيادة الآمنة، يمكن لشركات التأمين تحفيز حاملي الوثائق على تبني سلوكيات أكثر أمانًا، مما يؤدي في النهاية إلى تقليل الحوادث وخفض تكاليف المطالبات، وعلى سبيل المثال تقديم خصم عدم المطالبة( No Claim Discount ( NCD.

بالنسبة لحملة وثائق التأمين

مع استمرار التكنولوجيا في إعادة تشكيل مشهد التأمين على السيارات، يمكن لحاملي الوثائق اتخاذ خطوات استباقية للاستفادة من هذه التطورات للحصول على أسعار أفضل. على سبيل المثال-:

استخدام أجهزة الاتصالات عن بعد: أدى إلى توفير كبير في التكاليف من خلال برامج التأمين القائمة على الاستخدام. فمن خلال اختيار برامج التأمين القائمة على الاستخدام والسماح لشركات التأمين بمراقبة سلوك العميل أثناء القيادة، قد يكون حاملو الوثائق مؤهلين للحصول على خصومات بناءً على عادات قيادتهم الفعلية لسياراتهم بدلًا من عوامل الخطر العامة. يمثل هذا التحول نحو التسعير الشخصي القائم على السلوك الفردي تغييرًا أساسيًا في صناعة التأمين على السيارات، مما يمكّن السائقين من السيطرة على أقساط التأمين الخاصة بهم.

تحسين السلوك في القيادة: من خلال الاستفادة من الملاحظات التي توفرها أجهزة القياس عن بعد لتحسين عادات القيادة. مثل الحفاظ على سرعة آمنة، وتجنب التسارع الشديد والكبح، وتقليل عوامل التشتيت أثناء القيادة. مما يؤدى إلى تقليل مخاطر الحوادث، فيصبح السائق أكثر أمانًا، وبالتالى خفض أقساط التأمين.

مقارنة عروض الأسعار الواردة من شركات تأمين متعددة: مع انتشار تحليلات البيانات في صناعة التأمين، أصبحت شركات التأمين قادرة بشكل متزايد على تقديم عروض أسعار مخصصة بناءً على ملفات تعريف المخاطر الفردية..

الاطلاع على أحدث تقنيات التطورات التكنولوجية في صناعة التأمين على السيارات: مع ظهور التقنيات الجديدة، مثل المركبات ذاتية القيادة وأنظمة السيارات المتصلة، فقد يكون لها آثار على أسعار التأمين وخيارات التغطية، مثل التمكن من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن التغطية التأمينية.



بالنسبة للتغطية التأمينية



تتطور تكنولوجيا السيارات بسرعة فتعتمد العديد من الميزات الجديدة على التكنولوجيا، مثل شاشات العرض الأمامية، والمحركات التي تعمل بالبطارية لزيادة الكفاءة، ونظام تثبيت السرعة التكيفي لضبط السرعة عند الاقتراب من المركبات الأخرى. هذه الميزات تعمل على تحسين تجربة القيادة والمساعدة في الحفاظ على السلامة، وكذا مواكبة كيفية تأثيرها على التأمين، ويمكن عرض بعض التطبيقات التكنولوجية التى تؤثر على التغطية والتكاليف التأمينية ومنها:

تطبيقات مضادة للسرقة Anti-theft

تعد أجهزة إنذار المركبات وأقفال الإشعال القياسية، وكذلك أجهزة تحديد المواقع GPS، أو جهاز تحديد المواقع اللاسلكي مثل LoJack لها دور كبير فى تقليل تكلفة التغطية الشاملة بنسبة 5% إلى 25%.

الاتصالات عن بعد Telematics

إن استخدام جهاز أو تطبيق يرصد كيفية القيادة وينقلها لشركة التأمين يمكّن من منح خصومات تتراوح من 3% إلى 53%. ومن السلوكيات التي تتعقبها أنظمة المعلومات عن بعد التسارع الشديد والكبح والسرعة واستخدام الهاتف أثناء القيادة..

حركة المرور Wired in Traffic

تُصنف التقنيات التي تسمح للسيارات بالتواصل مع الطريق ومع بعضها البعض تحت مسمى



العوامل الرئيسية المحفزة للتحول الرقمي في مجال التأمين على السيارات



جاء التحول الرقمي في صناعة التأمين على السيارات مدفوعًا بالحاجة إلى تحسين تجربة العملاء وتبسيط العمليات والاستفادة من التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتحليلات البيانات الضخمة. كما أن الامتثال للقواعد التنظيمية والضغوط التنافسية والسعي إلى تقديم خدمات مخصصة هي أيضًا محركات مهمة في هذا التطور.

تغير توقعات العملاء: يطلب العملاء تجارب سلسة ومخصصة ويتوقعون الوصول السريع إلى الخدمات، والتواصل الشفاف، والحلول المخصصة. وقد دفع صعود المستهلكين الرقميين شركات التأمين إلى إعادة التفكير في استراتيجيات التعامل مع العملاء، ودمج القنوات الرقمية وخيارات الخدمة الذاتية.

التطورات في التكنولوجيا: تتيح التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والاتصالات عن بعد طرقًا جديدة لتقييم المخاطر واكتشاف الاحتيال وتبسيط العمليات. توفر هذه التقنيات فرصًا غير مسبوقة للابتكار وتحسين الكفاءة وتوفير أسعار أكثر دقة.

الضغوط التنافسية: تعمل شركات التكنولوجيا التأمينية الناشئة على إحداث تغييرات جذرية في نموذج التأمين التقليدي من خلال تقديم حلول مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا. وللحفاظ على القدرة التنافسية، تتبنى شركات التأمين الراسخة استراتيجيات رقمية لتعزيز عروضها وتحسين تجربة العملاء وتقليل التكاليف التشغيلية.

التغييرات التنظيمية: تتطور المتطلبات التنظيمية، مع التركيز على الشفافية وخصوصية البيانات وحماية العملاء. وتساعد الأدوات الرقمية شركات التأمين على الامتثال لتلك اللوائح بشكل أكثر فعالية، مما يضمن الحفاظ على الثقة والالتزام بمعايير الصناعة.

نظرة عامة على الاتجاهات والتقنيات العالمية الحالية في التحول الرقمي

تشمل اتجاهات التحول الرقمي الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وإنترنت الأشياء والبلوك تشين، مما يحدث ثورة في الصناعات. تتيح الحوسبة السحابية وتحليلات البيانات الحصول على رؤى في الوقت الفعلي، في حين تعمل الأتمتة على تعزيز الكفاءة. تعمل هذه التقنيات على دفع الابتكار وتحسين تجارب العملاء وإنشاء نماذج أعمال جديدة وتشكيل مستقبل النظم البيئية الرقمية.

الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة : artificial intelligence (AI)and machine learning يستخدمان لأتمتة الاكتتاب ومعالجة المطالبات والتفاعلات الشخصية مع العملاء، مما يعزز الدقة والكفاءة.

البيانات الضخمة والتحليلات : Big Data and Analytics تمكن شركات التأمين من جمع المعلومات من مجموعات البيانات الكبيرة لتحسين تقييم المخاطر واستراتيجيات التسعير وتقسيم العملاء.

أجهزة الاتصالات عن بعد وإنترنت الأشياء : Telematics and IoT Devices تُستخدم في نماذج التأمين القائمة على الاستخدام (UBI)، وتوفر بيانات في الوقت الفعلي عن سلوك القيادة لتحديد أسعار أقساط التأمين الشخصية.

تقنية Blockchain Technology:تعمل على تعزيز أمان البيانات والشفافية، وتمكين عقود السياسات الآمنة، ومعالجة المطالبات، ومنع الاحتيال من خلال الدفاتر اللامركزية.

الحوسبة السحابية : توفر البنية التحتية القابلة للتطوير لتخزين البيانات ومعالجتها ونشر التطبيقات، مما يسمح لشركات التأمين بالابتكار وتوسيع نطاق العمليات بكفاءة.

أتمتة العمليات الروبوتية:(RPA) Robotic Process Automationتعمل على أتمتة المهام المتكررة في معالجة المطالبات والاكتتاب وخدمة العملاء، مما يقلل من الجهد اليدوي وتكاليف التشغيل.

روبوتات الدردشة والمساعدون الافتراضيون : Chatbots and Virtual Assistants توفر الروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي دعمًا فوريًا للعملاء ومعلومات السياسة ومساعدة المطالبات، مما يحسن مشاركة العملاء ورضاهم.

تطبيقات الهاتف المحمول : تسهيل خيارات الخدمة الذاتية للعملاء، وتمكين إدارة السياسات،



تقنية الBlockchain لتوفير الشفافية ومنع الاحتيال:



استخدمت شركة Nationwide Insurance تقنية blockchain لإنشاء عملية تسوية مطالبات أكثر شفافية وكفاءة. من خلال استخدام دفتر مشترك، يمكن لجميع الأطراف المشاركة في البيانات المتعلقة بالمطالبة - شركات التأمين، وحاملي الوثائق، وورش الإصلاح، والجهات التنظيمية -مما ساعد على الوصول إلى المعلومات في الوقت الفعلي. وهذا يقلل من التناقضات، ويسرع معالجة المطالبات، ويبني الثقة بين أصحاب المصلحة.



المنصات المحمولة ومنصات الخدمة الذاتية:



يوفر تطبيق GEICO المحمول تجربة خدمة ذاتية شاملة، حيث يسمح للعملاء بالوصول إلى إجراء المدفوعات، وطلب المساعدة على الطريق، وحتى تقديم المطالبات مباشرة من هواتفهم الذكية. مما أدى إلى إمكانية الوصول لتحسين تجربة العملاء والمساهمة في ارتفاع معدلات الاحتفاظ بهم.



أهمية التعاون بين شركات التأمين القائمة والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا التأمينية:-



مع استمرار التكنولوجيا التأمينية في إعادة تشكيل مشهد التأمين، أصبح التعاون بين شركات التأمين القائمة والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا التأمينية حافزًا قويًا للتحول. حيث تجلب شركات التأمين القائمة خبرتها في الصناعة وقاعدة عملائها ومواردها، بينما يساهم مبتكرو التكنولوجيا التأمينية بأفكار جديدة ومنهجيات استراتيجية وتقنيات متقدمة.

مهّد هذا التعاون الطريق لعلاقة تكاملية بين الطرفين، حيث تحصل شركات التأمين على إمكانية الوصول إلى حلول مبتكرة دون الحاجة إلى بنائها من الصفر، وتكتسب الشركات الناشئة المصداقية والحجم من خلال الشراكة مع لاعبين راسخين. بحيث يستطيعان معاّ أن يقودا الصناعة نحو مستقبل أكثر تركيزًا على العملاء وأكثر تقدمًا تقنيًا.



دور الهيئة العامة للرقابة المالية:



أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 267 لسنة 2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2015، في شأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونيًا من خلال شبكات نظم المعلومات، استجابة لطلبات شركات التأمين الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، كمرحلة أولية بإصدار وثائق التأمين السيارات التكميلي “الزيرو” إلكترونيًا، يستتبعها وثائق تأمين أخرى وفقًا لمتطلبات السوق.

ويأتي قرار الهيئة بالسماح للشركات بإصدار وثائق تأمين نمطية تُصدر إلكترونيًا للسيارات الجديدة (الزيرو)، وذلك لأن هذا النوع من السيارات لا يتطلب فحصًا من شركات التأمين أو معاينة أو تدخل بشري لتحديد قيمة السيارة محل التأمين وسعر وثيقة التأمين وقيمة القسط التأميني.

وفيما عدا ذلك، تلتزم الشركات بإصدار وثائق تأمين غير نمطية سواء كانت إلكترونية أو تقليدية بالنسبة للسيارات جاء قرار هيئة الرقابة المالية، في ضوء استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الشمول المالي، ورقمنة المعاملات والتحوّل الرقمي، واستخدام التكنولوجيا المالية، ضمن جهودها لدعم نشاط التأمين والمؤسسات العاملة في القطاع بهدف تعزيز مستويات النشاط التأميني بما يعود بالنفع على قاعدة أكبر من المواطنين وقطاع التأمين، ومن ثَم الاقتصاد القومي، ونبعًا من حرصها على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للنشاط التأميني والحفاظ على المدخرات الوطنية، وسعيًا إلى المشاركة في تنمية الوعي التأميني في البلاد، وتدعيمًا لسوق التأمين والعمل على تطويره، وانطلاقًا من الحرص على الارتقاء بالمهن التأمينية.

وقد كانت هيئة الرقابة المالية تجيز إصدار شركات التأمين بعض الوثائق الإلكترونية وتوزيعها باستخدام شبكات المعلومات، وأجازت الإصدار والتوزيع الإلكتروني لوثائق تأمين نمطية مباشرة للعميل أو توزيعها من خلال عدد من الجهات التي حددتها الهيئة على سبيل الحصر لكل نوع.

وتقصد الهيئة بالوثائق النمطية، التأمين الإجباري ضد المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، وتأمين رعاية المسافر (التأمين على السفر)، والتأمين المؤقت على الحياة ولا يتطلب كشفًا طبيًا، والتأمين متناهي الصغر، بالإضافة إلى وثائق الحوادث الشخصية التي أجازتها الهيئة في سنة 2019.

دور الاتحاد المصرى للتأمين



تأكيدًا لدور الاتحــاد المــصــري للـتـأمـين فـي مـواكـبة كـافـة تـطـورات الـصـنـاعـة، نظّم الاتحاد المصري للتأمين ورشة عمل تحت عنوان"التحول الرقمي لقطاع تأمين السيارات وتعزيز الأمن السيبراني" بتاريخ 5/12/2024 بالتعاون مع شركة إيجي انشورتك -وهى شركة مصرية رائدة فى تكنولوجيا التأمين، وتم تأسيسها لدعم استراتيجية التحول الرقمى لقطاع التأمين.



و قد قدمت الشركة حلولًا مستدامة وخدمات متطورة للشركات العاملة فى مختلف قطاعات التأمين، من خلال تطبيق أفضل تقنيات الذكاء الاصطناعى والتعلم الآلى ضمن منظومة تكنولوجية متكاملة.الأهداف الرئيسية للورشة:-

التحول الرقمى لقطاع التأمين.

بناء منظومة ربط متكاملة لتقديم خدمات عالية الجودة.

الحد من الاحتيال فى قطاع التأمين.

تحسين مستوى الخدمة للجمهور.

زيادة الشفافية بين جميع أصحاب المصلحة فى قطاع التأمين.

توفير أدوات للرقابة ومتابعة حية لأداء قطاع التأمين.

وتناولت الورشة الخدمات التى تقدمها الشركة فى إطار ميكنة صناعة التأمين على السيارات وهي:

إصدار وثائق التأمين.

ميكنة إبلاغ الحادث.

ميكنة فتح المطالبة التأمينية بالاضافة الى التقييم0

ميكنة التعويضات المالية.

ميكنة المعاينة بالذكاء الاصطناعى.

توصيل الوثائق.

ربط شركات السماسرة والوسطاء.

ربط المتاجر الالكترونية لقطع غيار السيارات.

الربط الالكترونى بقواعد البيانات.

وتناولت الورشة شرح للخطوات التى تتضمنها المنصة بداية من تقديم العميل لطلب إصدار وثائق التأمين، تحصيل القسط إلكترونيًا، تقديم طلبات وملاحق التجديد، تقديم مطالبة تأمينية، مراجعة تقرير الحادث، فتح مطالبة تأمينية، إشعار العميل، اختيار ورشة إصلاح بناء على تصنيف العميل، تقديم عرض الإصلاح ( تكلفة ومدة زمنية )، ترسية الإصلاح، الاطلاع على تقييم ورشة الإصلاح، تأكيد تاريخ بدء الإصلاح، تقديم الفاتورة ( قيمة الإصلاح وقطع الغيار)، إنهاء الإصلاح، مراجعة الفاتورة وإغلاق المطالبة.

كما قامت الشركة بعرض أنظمة متقدمة تساعد على ميكنة الاجراءات والعمليات التأمينية من إصدار وتعويضات، كما تهدف إلى دعم شركات التأمين في تحسين قدراتها الرقمية لخدمة العملاء بشكل سريع وفعال والامتثال لمتطلبات حوكمة الأمن السيبراني.



وأشار الاتحاد المصري للتأمين أنه في ضوء التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده قطاع التأمين، يوصي الاتحاد المصري للتأمين باتخاذ الخطوات التالية لتعزيز دور التكنولوجيا الرقمية في تطوير خدمات تأمين السيارات:

الاستثمار في البنية التحتية الرقمية: توفير منصات رقمية متطورة وآمنة تتيح تقديم خدمات تأمين السيارات بسهولة وفعالية، مع ضمان حماية بيانات العملاء.

التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي: دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات العملاء، تقييم المخاطر، وتسوية المطالبات لتحسين الكفاءة وتقليل زمن الاستجابة.

تعزيز الشفافية في عملية الإصدار الإلكتروني: توفير أدوات تتيح للعملاء مقارنة الأسعار والخدمات بسهولة، مما يعزز ثقتهم بالشركات المقدمة للتأمين.

التوعية الرقمية للعملاء: إطلاق حملات توعية حول أهمية التحول الرقمي ودوره في تحسين تجربة المستخدمين، مع توجيه العملاء نحو استخدام المنصات الرقمية بأمان..

الشراكات مع شركات التكنولوجيا: تشجيع التعاون بين شركات التأمين وشركات التكنولوجيا لتطوير حلول متقدمة تعزز من تجربة العملاء وتواكب التغيرات المستقبلية.

تحفيز الابتكار: دعم المبادرات والمشاريع التي تركز على ابتكار منتجات تأمين جديدة تلبي احتياجات سوق السيارات في ظل التحول الرقمي.

و بهذا يمكن أن نضمن أن يكون التحول الرقمي في تأمين السيارات وسيلة لتعزيز النمو المستدام وزيادة رضا العملاء.

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