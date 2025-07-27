دمياط تدعو للمشاركة الفاعلة في انتخابات مجلس الشيوخ

نظّم مجمع إعلام دمياط، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة تثقيفية تحت شعار "صوتك فارق.. انزل شارك"، وذلك في إطار جهود التوعية الوطنية وتعزيز المشاركة السياسية، بالتعاون مع نقابة التمريض بدمياط، وبإشراف الدكتور أحمد يحيى، رئيس قطاع الإعلام الداخلي، وبرعاية الكاتب الصحفي الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

رسالة وطنية.. المشاركة واجب ومسؤولية

وخلال الندوة، شدد السيد عكاشة، مدير مجمع إعلام دمياط، على أن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية لا تقتصر على كونها حقا دستوريا فحسب، بل تعد واجبًا وطنيًا وأخلاقيًا. وأكد أن نزول المواطنين للإدلاء بأصواتهم يُمثل رسالة صمود ووعي في مواجهة حملات الإحباط والشائعات المغرضة، قائلًا:"الشعب المصري سيظل السند الحقيقي للدولة، والحارس الأول لمقدراتها، وسنواصل معًا مسيرة بناء الجمهورية الجديدة بكل وعي وثقة."

ندوة تثقيفية بدمياط تحت شعار "صوتك فارق.. انزل شارك"،

المرأة في صدارة المشهد الوطني

من جهتها، أشادت نجلاء درويش، نقيب تمريض دمياط، بالدور المتنامي للمرأة المصرية في الحياة العامة، مؤكدة أنها كانت – ولا تزال – عنصرًا مؤثرًا وفاعلًا في مختلف المحطات الوطنية، وخصوصًا في دعم الاستحقاقات السياسية.

وأضافت أن المرأة الدمياطية أثبتت دائمًا وعيها الكامل بدورها الوطني، مشيرة إلى أن مشاركتها في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة ستُجسد استمرارًا لمسيرتها المشرفة في دعم قضايا الوطن والتنمية.

دعوة مفتوحة للمشاركة والتأثير

واختُتمت الندوة بتوجيه دعوة واضحة ومباشرة إلى كل سيدة دمياطية، وفي مقدمتهن هيئة التمريض، للمشاركة الإيجابية في الانتخابات، تأكيدًا على الوعي الوطني المتجذر لدى أبناء المحافظة، وتفعيلًا لدورهم في صياغة مستقبل أفضل.

و"صوتك فارق.. انزل شارك"، رسالة تتردد في شوارع دمياط، تعكس تصميم أهلها على المضي قدمًا في بناء وطن يستحقه الجميع.

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