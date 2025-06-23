في ندوة تثقيفية بمجمع إعلام دمياط: "30 يونيو" ملحمة شعب وإرادة وطن

نظم مجمع إعلام دمياط، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة تثقيفية تحت عنوان "ثورة 30 يونيو.. كلمة وطن وترابط شعب"، وذلك بالتعاون مع مديريتي الأوقاف والصحة وكنيسة الروم الأرثوذكس، ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى المجيدة للثورة، وتحت رعاية الكاتب الصحفي الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

عكاشة: ثورة انحنى لها العالم

في مستهل كلمته، أكد السيد عكاشة، مدير مجمع إعلام دمياط، أن ثورة 30 يونيو كانت لحظة فارقة انحنى لها العالم تقديرًا، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت في تحويل هذه الثورة إلى انطلاقة حقيقية نحو بناء وطن قوي آمن ومستقر، من خلال مشروعات قومية كبرى ومبادرات رئاسية طموحة تترجم رؤية مصر 2030 إلى واقع ملموس.

ندوة تثقيفية بمجمع إعلام دمياط: "30 يونيو" ملحمة شعب وإرادة وطن

الأوقاف: الثورة جسّدت قيم الانتماء والوحدة

ومن جانبه، شدد الدكتور هاني السباعي، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، على أن الثورة لم تكن مجرد حراك شعبي، بل جسّدت أسمى معاني الانتماء الصادق والترابط الوطني، مؤكدًا أن قيم الشريعة الإسلامية تحثّ على ترسيخ أسس الوحدة والتماسك المجتمعي، وأن ما جرى في 30 يونيو كان تجسيدًا حيًا لتلك القيم الأصيلة.

النائب البلشي: نقطة انطلاق نحو الجمهورية الجديدة

وأوضح النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، أن ثورة 30 يونيو لم تكن نهاية مرحلة فحسب، بل كانت بداية حقيقية لانطلاقة تنموية غير مسبوقة، مؤكدًا أن النجاحات التي تحققت على مدار السنوات الماضية تثبت نضج القرار السياسي، وقوة الإرادة المصرية القادرة على تخطي الصعاب وصناعة المستقبل بثبات وثقة.

الكنيسة: "شعب واحد... قلب واحد"

أما القمص هشام بندلايمون، راعي كنيسة الروم الأرثوذكس بدمياط، فقد وصف الثورة بأنها ملحمة وطنية خالدة عبّرت عن تلاحم لا يُكسر بين أطياف الشعب المصري، قائلا: "30 يونيو لم تكن ذكرى بل شهادة حية على وحدة الأمة، وتجديد دائم لعهد الولاء والانتماء، واستمرار لعزيمة البناء من أجل وطن يستحق الأفضل".

في ختام الندوة: الشعب والجيش يد واحدة

اختُتمت الندوة برسالة واضحة مفادها أن وحدة الصف الوطني، بقيادة واعية وشعب واعٍ، وبمساندة مؤسسات الدولة الوطنية، وفي مقدمتها القوات المسلحة والشرطة، ستظل درع الوطن القوي في مواجهة أي تحديات، وعهدا متجددًا بالمضي قدمًا على درب التنمية والبناء.

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