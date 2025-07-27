أزمة انقطاع المياه والكهرباء بالجيزة تتصدر السوشيال ميديا.. انقطاع الخدمة عن فيصل لمدة 12 ساعة.. وجهود مكثفة لاحتواء غضب المواطنين بالأحياء

انقطاع المياه والكهرباء بالجيزة، اكتظت مواقع السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، بالأزمة الخاصة بانقطاع المياه والكهرباء فى الجيزة، حيث شهدت مناطق متفرقة في محافظة الجيزة خلال الساعات الماضية انقطاعات في خدمات المياه والكهرباء، مما تسبب في استياء كبير بين المواطنين، خاصةً مع ارتفاع درجات الحرارة.

انقطاعات المياه والكهرباء بمناطق واسعة في الجيزة

وشملت انقطاعات المياه والكهرباء مناطق واسعة في الجيزة، منها على سبيل المثال: فيصل، العمرانية، الهرم، جزيرة الدهب، الحوامدية، المنيب، منيل شيحة، البدرشين، المرازيق، هضبة الأهرام، إسكان الشباب، إسكان الضباط، كفر غطاطي، منشأة البكاري، كوم بكار، كفرة نصار، عزبة جبريل، الكوم الأخضر، ومتفرعات الهرم وفيصل من الطالبية حتى المنصورية، و6 أكتوبر وحدائق الأهرام.

وأعلنت محافظة الجيزة عن قيام الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتنفيذ أعمال إصلاح العطل المفاجئ بمحطة محولات جزيرة الدهب، وهي من المحطات الرئيسية على مستوى المحافظة.

انقطاع الكهرباء في الجيزة

وقد تسبب الخلل الفني في انسحاب الجهد من إحدى دوائر المحطة بجهد 220 ك.ف، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق، شملت العمرانية، والهرم، وفيصل، وجزيرة الدهب، والحوامدية، مما ترتب عليه تأثر وصول المياه بصورة طبيعية إلى تلك القطاعات.

محافظ الجيزة



إعادة الكهرباء لسكان الجيزة

ونوهت محافظة الجيزة إلى أن أعمال الإصلاح من المقرر الانتهاء منها خلال ساعة، يعقبها إعادة إطلاق التيار الكهربائي إلى المناطق المتضررة، بما في ذلك محطات المياه والمنشآت الحيوية، تمهيدًا لانتظام ضخ المياه تدريجيًا.

ويتابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، ميدانيًا وعن كثب، سير أعمال الإصلاح للتأكد من سرعة إنهائها وضمان عودة الخدمات الحيوية للمواطنين في أسرع وقت.

أسباب انقطاع الكهرباء في الجيزة

وأعلنت محافظة الجيزة عن وجود أعطال مفاجئة في محطات محولات رئيسية مثل محطة محولات "جزيرة الدهب" ومحطة "البدرشين 2"، بالإضافة إلى قطع في كابلات كهربائية رئيسية، مثل الكابل الموجود أمام محطة مترو ساقية مكي. هذه الأعطال تتسبب في انسحاب الجهد وانقطاع التيار عن مناطق واسعة.

زيادة الأحمال بسبب ارتفاع درجات الحرارة

ويزداد استهلاك الكهرباء بشكل ملحوظ في الصيف بسبب تشغيل أجهزة التكييف والمراوح، مما يضع ضغطًا هائلًا على الشبكة الكهربائية ويؤدي إلى أعطال أو ضرورة لتخفيف الأحمال.

جهود محافظة الجيزة إصلاح الأعطال

وتعمل الجهات المعنية على إصلاح الأعطال وعودة التيار وضخ المياه في أسرع وقت ممكن. وتقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة، ويمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125. كما يتابع محافظ الجيزة أعمال الإصلاح لضمان سرعة عودة الخدمات الحيوية للمواطنين.

وتزامنت الانقطاعات مع الموجة الحارة التي تشهدها البلاد وارتفاع معدلات الاستهلاك الكهربائي بصورة غير مسبوقة‘ وأفاد سكان المناطق المتضررة بأن الانقطاعات تكررت على فترات متفاوتة، الأمر الذي ضاعف من حدة المعاناة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة إلى معدلات قياسية.

وزير الكهرباء

في إطار مواجهة الأزمة، عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعات مكثفة مع رؤساء شركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية وشدد الوزير خلال الاجتماعات على ضرورة مراجعة إجراءات تأمين التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار في جميع أنحاء الجمهورية خلال فترة الصيف.

الأزمة لم تتوقف عند انقطاع التيار الكهربائي، بل طالت قطاع المياه أيضًا فقد كشف مصدر مسؤول بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أن انقطاع الكهرباء عن محطة مياه الجيزة في «جزيرة الدهب» أدى إلى توقف جزئي للمحطة، ما تسبب في ضعف المياه أو انقطاعها عن بعض المناطق. وأوضح مسؤول بوزارة الكهرباء أن القانون يُلزم محطات المياه بتوفير وحدات توليد بديلة تعمل أثناء حالات الطوارئ وانقطاع التيار الكهربائي.

وتوقع مصدر بوزارة الكهرباء استمرار الأزمة خلال الساعات المقبلة نتيجة لحجم الأعطال الحالية فيما اشتكى العديد من المواطنين من تزامن انقطاع الكهرباء مع ضعف أو انقطاع المياه، الأمر الذي ضاعف من معاناتهم في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

أزمة انقطاع المياه بمناطق الجيزة

وتعالت أصوات الاستغاثات من ساكني شارعي الهرم وفيصل بالجيزة بسبب انقطاع المياه لأكثر من 12 ساعة، وكذلك انقطاع التيار الكهربائي، مما جعل الصرخات تعلو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهدت صفحات قاطني محافظة الجيزة بالتحديد سكان منطقتي فيصل والهرم بعض التغريدات التي تظهر فيها الشكاوى من انقطاع المياه دون سبب واضح حتى الآن.



وناشد أهالي سكان منطقة فيصل بالجيزة شركة المياه والصرف الصحي بضرورة عودة المياه نظرًا لانقطاعها لفترات طويلة حتى صباح اليوم الأحد 27 يوليو 2025.

وذكر المواطنين أن انقطاع المياة دام أكثر من 12 ساعة على التوالي، ولم تصل المياه حتى الآن للسكان، مناشدين الشركة بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة.

السوشيال ميديا



فى وقت سابق، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن مناطق” جزيرة محمد، عزبة الخلايفة، مخزن الأنابيب، بشتيل البلد، المسابك، فيلا مرجان، جزء من وراق العرب” وذلك لمدة ٦ ساعات، بدءًا من الساعة الثانية عشر مساء يوم الجمعة الموافق ٢٥/ ٧/ ٢٠٢٥ إلى الساعة السادسة صباح يوم أمس السبت الموافق ٢٦/ ٧ /٢٠٢٥.

وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلى وجود تسريب بخط مياه الشرب قطر ٨٠٠ مم، أسفل مترو محطة الطريق الدائري” الخط الثالث”، الأمر الذي يستلزم قطع المياه لتنفيذ أعمال ربط خط المياه الجديد على الخط القائم بعيدًا عن محطة مترو الأنفاق.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه للمواطنين.

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