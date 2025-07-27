من قلب الحدث، وزير الكهرباء يتابع إصلاح عطل الكابل الأرضي لخط كهرباء مدن الجيزة

قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، صباح اليوم الأحد، بتفقد موقع إصلاح عطل الكابل الأرضي أمام محطة مترو ساقية مكى بمحافظة الجيزة والذي تسبب في انقطاع التيار في بعض المناطق بمحافظة الجيزة خلال الساعات الماضية، وذللك في إطار المتابعة المستمرة لخطة العمل، وتحسين جودة التغذية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

متابعة إصلاح عطل الكابل الأرضي أمام محطة مترو ساقية مكى بالجيزة

حرص الدكتور محمود عصمت على الوقوف على الواقع الفعلي لعمليات الإصلاح وإزالة أسباب العطل والتأكد من سرعة الانتهاء من كافة الأعمال وإعادة الكابلات التي تغذي العديد من مناطق محافظة الجيزة إلى العمل وكذلك ضمان أمن واستقرار الشبكة الكهربائية واستمرارية التيار الكهربائي، وكانت الفرق العاملة قامت بتحديد خلل على دائرة من دوائر الـ 66 ك. ف. أمام مترو ساقية مكي والذي يتم العمل حاليا على إصلاحه.

متابعة المنظومة المتكاملة للشكاوى وتلقى البلاغات

وجه الدكتور محمود عصمت باستمرار متابعة الشبكة الكهربائية على كافة الجهود، والتواجد الدائم لرؤساء الشركات ومسئولي قطاعات التشغيل والصيانة على رأس العمل، والتواصل مع المشتركين من خلال المنظومة المتكاملة للشكاوى وتلقى البلاغات، وسرعة الاستجابة والتحقق من إزالة سبب الشكوى، مشيرا إلى خفض نسب الأعطال وتطبيق معايير الجودة في التعامل مع العطل وخاصة فيما يتعلق بالوقت الذى استغرقته عمليات الإصلاح، موضحًا ان الشبكة الموحدة للكهرباء نجحت في اجتياز اختبار لم تتعرض له من قبل وهو ارتفاع الأحمال الكهربائية إلى معدلات غير مسبوقة، مؤكدا على دور المواطنين فى الحفاظ على استمرارية التغذية الكهربائية وضمان أمن وسلامة الشبكة بترشيد الاستهلاك.

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