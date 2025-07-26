السبت 26 يوليو 2025
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إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة في انفجار أنبوبة بوتاجاز بالإسماعيلية

انفجار انبوبة، فيتو
انفجار انبوبة، فيتو

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انفجار أنبوبة بوتاجاز منزلى، وقع عصر اليوم السبت، بمركز ومدينة أبوصوير في محافظة الإسماعيلية.   

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بلاغ بانفجار أنبوبة غاز منزلي 

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية قد تلقت بلاغا بانفجار أنبوبة بوتاجاز منزلى، وقع عصر اليوم السبت، بقرية عزبة شيحة بمركز ومدينة أبو صوير في محافظة الإسماعيلية.  

 

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.   

 

الدفع بسيارات الإسعاف 

دفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية، بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.

 

أسماء المصابين وحالتهم الصحية 

وقالت مصادر طبية إن المصابين وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من حروق وجروح وحالة اختناق حيث تم إسعافهم وإيداعهم بالمستشفى لإجراء الكشف والإسعافات الطبية لهم. 

وتبين أن المصابين هم كل من فتحي علي محمد 37 سنة، مصاب بحرق بالذراعين والصدر والقدمين والوجه بنسبة 70%، وندا فتحي علي 28 سنة، مصابة بحرق بالوجه والذراعين والقدمين بنسبة 60%، وشوق مسلم أحمد تبلغ من العمر 50 سنة مصابة بحالة اختناق.

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