السبت 26 يوليو 2025
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محافظات

إصابة 13 شخصا بحادث تصادم بطريق فايد بالإسماعيلية

حادث تصادم،فيتو
حادث تصادم،فيتو

شهد طريق الإسماعيلية- السويس، اليوم السبت، تصادم سيارتين، وقع بالقرب من مركز ومدينة فايد مما أسفر عن إصابة 13 شخصا.  

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اخطار بوقوع حادث تصادم 

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، اخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم وقع بين سيارتين نصف نقل مع سوزوكي بطريق الإسماعيلية السويس الصحراوي وبالقرب من مدينة فايد، أسفر عن إصابة 13 شخصا. 

انتقال الأجهزة الأمنية 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.  
 

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصي.  

كما تحرر المحضر اللازم حول الحادث 

 

التعامل مع مصابي الحوادث 

ومن جانبه ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الأسبق بمحافظة الإسماعيلية، من خلال  تصريحات خاصة أدلى بها لـ "فيتو"، المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على إنقاذ حياة المصابين.  

التعامل بواسطة المسعفين 

ولفت الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وانهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الإصابات بالحوادث. 

تحذير هام 

مناشدا المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنهم أو محاولة تحريكهم لأن ذلك يمكن أن يتسبب في سوء إصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل الغير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الإصابات الخطرة.

 

موضحًا أنه فى حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة.      

 

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