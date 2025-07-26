محمد عطية الثالث بالثانوية الأزهرية: أتمنى دخول كلية الطب ولقاء الرئيس وشيخ الأزهر

سطر الطالب محمد عطية حمدي محمد بهنسي، ابن قرية أبو نجاح التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، اسمه بحروف من نور، بعدما حصل على المركز الثالث مكرر على مستوى الجمهورية في القسم العلمي بالثانوية الأزهرية لعام 2025، محققًا مجموع 647 درجة بنسبة 99.54%.

يعد من الطلاب المتفوقين منذ سنواته الدراسية الأولى

يدرس محمد بمعهد شنبارة الميمونة التابع لمنطقة الشرقية الأزهرية، ويعد من الطلاب المتفوقين منذ سنواته الدراسية الأولى، حيث قال والده، الذي يعمل ناظر محطة، إن ابنه حافظ لكتاب الله، وبار بوالديه، وملتزم خُلقيًا ودينيًا.

وأضاف الوالد أن محمد لم يكن يحدد عدد ساعات مذاكرته، بل كان يذاكر بتركيز واجتهاد، مشيرًا إلى أنه كان واثقًا من تحقيق مركز متقدم، حيث اعتاد التفوق طوال مرحلتي التعليم الابتدائي والإعدادي.

وفي أول تعليق له، عبّر محمد عن سعادته قائلًا:"أدخلتُ البهجة على أسرتي المتواضعة، وأتمنى الالتحاق بكلية الطب، ومقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر."

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 بنسبة نجاح 53.99%.. وتهنئة خاصة من الإمام الأكبر للمتفوقين

وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أناب اليوم السبت، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024/2025م، الموافق 1446هـ، والتي بلغت فيها نسبة النجاح العامة 53.99%.

وأظهرت الإحصاءات أن نسبة النجاح بالقسم العلمي بلغت 65.01%، بينما سجل القسم الأدبي نسبة نجاح بلغت 45.50%.

ووجّه وكيل الأزهر التهنئة للطلاب الناجحين، مشيدًا بما بذلوه من جهد وتفانٍ خلال العام الدراسي، كما نقل إليهم تقدير فضيلة الإمام الأكبر وتشجيعه لهم على مواصلة طريق الاجتهاد والتفوق في المرحلة الجامعية، ليكونوا سفراء للأزهر في نشر العلم والقيم والأخلاق.

كما تقدم فضيلته بالشكر والتقدير لجميع القائمين على أعمال امتحانات هذا العام، وخص بالشكر أولياء أمور الطلاب الأوائل، مثمنًا دعمهم المتواصل لأبنائهم وتوفير البيئة المناسبة لتحصيل العلم والنجاح.

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