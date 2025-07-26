الحاصلة على المركز السادس بالثانوية الأزهرية تلغي الاحتفال بتفوقها بسبب وفاة أحد جيرانها

حصدت الطالبة جنا محمود حسني سليم أحمد، ابنة منطقة الشرقية الازهرية، والطالبة بمعهد فتيات الشيخ إبراهيم عطية بالنخاس، المركز السادس مكرر على مستوى الجمهورية في القسم العلمي من الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2025، بمجموع 646 درجة بنسبة 99.38%.

إلغاء مظاهر الاحتفال احترامًا لمشاعر الجيران

أوائل الثانوية الأزهرية2025، ورغم هذا التفوق الكبير، قررت الأسرة إلغاء مظاهر الاحتفال احترامًا لمشاعر الجيران، بعد وفاة أحد أفراد المنطقة، في لفتة إنسانية راقية تعكس القيم الأخلاقية التي تربت عليها الطالبة وأسرتها.

يذكر ان شيخ الأزهر الإمام الأكبر قرر الغاء الاحتفال بأوائل الثانوية الازهرية تضامنا مع اهالي غزة.

فخور بما حققته نجلتي

وأكد والد "جنا" أنه فخور بما حققته نجلته، مقدمًا الشكر لكل من شاركهم الفرحة، مشيرًا إلى أن "جنا" لم تحدد بعد الكلية التي ستلتحق بها، وتفاضل حاليًا بين عدد من الكليات المتاحة أمامها.

وأوضح والدها قائلًا: "أعتذر للجميع عن تأجيل مظاهر الاحتفال، ونشكر كل من تواصل معنا، فابنتي اجتهدت وتفوقت، لكن احترامنا لجيراننا أولًا، والفرحة مستمرة في القلوب."

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 بنسبة نجاح 53.99%.. وتهنئة خاصة من الإمام الأكبر للمتفوقين

وكان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أناب اليوم السبت، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024/2025م، الموافق 1446هـ، والتي بلغت فيها نسبة النجاح العامة 53.99%.

وأظهرت الإحصاءات أن نسبة النجاح بالقسم العلمي بلغت 65.01%، بينما سجل القسم الأدبي نسبة نجاح بلغت 45.50%.

ووجّه وكيل الأزهر التهنئة للطلاب الناجحين، مشيدًا بما بذلوه من جهد وتفانٍ خلال العام الدراسي، كما نقل إليهم تقدير فضيلة الإمام الأكبر وتشجيعه لهم على مواصلة طريق الاجتهاد والتفوق في المرحلة الجامعية، ليكونوا سفراء للأزهر في نشر العلم والقيم والأخلاق.

كما تقدم فضيلته بالشكر والتقدير لجميع القائمين على أعمال امتحانات هذا العام، وخص بالشكر أولياء أمور الطلاب الأوائل، مثمنًا دعمهم المتواصل لأبنائهم وتوفير البيئة المناسبة لتحصيل العلم والنجاح.

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