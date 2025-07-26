السبت 26 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الحاصلة على المركز السادس بالثانوية الأزهرية تلغي الاحتفال بتفوقها بسبب وفاة أحد جيرانها

السادس مكرر علمي،فيتو
السادس مكرر علمي،فيتو

حصدت الطالبة جنا محمود حسني سليم أحمد، ابنة منطقة الشرقية الازهرية، والطالبة بمعهد فتيات الشيخ إبراهيم عطية بالنخاس، المركز السادس مكرر على مستوى الجمهورية في القسم العلمي من الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2025، بمجموع 646 درجة بنسبة 99.38%.

محمد رضا الثالث بالثانوية الأزهرية: سجدت لله شكرًا وأتمنى لقاء الإمام الأكبر

إلغاء مظاهر الاحتفال احترامًا لمشاعر الجيران

أوائل الثانوية الأزهرية2025، ورغم هذا التفوق الكبير، قررت الأسرة إلغاء مظاهر الاحتفال احترامًا لمشاعر الجيران، بعد وفاة أحد أفراد المنطقة، في لفتة إنسانية راقية تعكس القيم الأخلاقية التي تربت عليها الطالبة وأسرتها.

يذكر ان شيخ الأزهر الإمام الأكبر قرر الغاء الاحتفال بأوائل الثانوية الازهرية تضامنا مع اهالي غزة. 

فخور بما حققته نجلتي 

وأكد والد "جنا" أنه فخور بما حققته نجلته، مقدمًا الشكر لكل من شاركهم الفرحة، مشيرًا إلى أن "جنا" لم تحدد بعد الكلية التي ستلتحق بها، وتفاضل حاليًا بين عدد من الكليات المتاحة أمامها.

وأوضح والدها قائلًا: "أعتذر للجميع عن تأجيل مظاهر الاحتفال، ونشكر كل من تواصل معنا، فابنتي اجتهدت وتفوقت، لكن احترامنا لجيراننا أولًا، والفرحة مستمرة في القلوب."

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 بنسبة نجاح 53.99%.. وتهنئة خاصة من الإمام الأكبر للمتفوقين

وكان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أناب اليوم السبت، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024/2025م، الموافق 1446هـ، والتي بلغت فيها نسبة النجاح العامة 53.99%.

وأظهرت الإحصاءات أن نسبة النجاح بالقسم العلمي بلغت 65.01%، بينما سجل القسم الأدبي نسبة نجاح بلغت 45.50%.

ووجّه وكيل الأزهر التهنئة للطلاب الناجحين، مشيدًا بما بذلوه من جهد وتفانٍ خلال العام الدراسي، كما نقل إليهم تقدير فضيلة الإمام الأكبر وتشجيعه لهم على مواصلة طريق الاجتهاد والتفوق في المرحلة الجامعية، ليكونوا سفراء للأزهر في نشر العلم والقيم والأخلاق.

كما تقدم فضيلته بالشكر والتقدير لجميع القائمين على أعمال امتحانات هذا العام، وخص بالشكر أولياء أمور الطلاب الأوائل، مثمنًا دعمهم المتواصل لأبنائهم وتوفير البيئة المناسبة لتحصيل العلم والنجاح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اوائل الثانوية الازهرية أوائل الثانوية الأزهرية في محافظة الشرقية الثانوية الأزهرية اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

بعد اعتمادها، احصل على نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 من خلال هذا الرابط

رئيس برلمانية التجمع: الأمة العربية في أمس الحاجة لمشروع ثورة يوليو النهضوي

حيثيات تأييد معاقبة سكرتير مدينة بالإسماعيلية حرر محضرًا كاذبًا

الحمص يمد الجسم بالطاقة ويحسن المزاج

بعد مرور نصف ساعة، سوبوسلاي يتعادل لليفربول في مرمى ميلان

ترقب لتصديق الرئيس على تعديل الإيجار القديم.. زيادة الأجرة لـ 250 جنيها أولى خطوات تطبيق القانون.. ورفع القيمة الإيجارية للوحدات لغير غرض السكنى.. وحالتان للإخلاء قبل 7 سنوات

بـ 3 محاور، وزير الثقافة يعلن إحياء السينما المصرية وتأسيس كيان إنتاج وطني

علاء مبارك يسخر من مصطفى بكري برسالة غامضة عن المؤامرة التخريبية للعقارب على مصر

الأكثر قراءة

برقم الجلوس، نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2025

بالرقم القومي، نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

بعد اعتمادها، احصل على نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 من خلال هذا الرابط

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية بنسبة نجاح 53.99%

خلال ساعات، حركة تنقلات واسعة لضباط الشرطة 2025

عاجل، السيسي يجتمع مع وزير الداخلية

تصعيد القيادات الوسطى، الداخلية تستعد لإعلان حركة تنقلات ضباط الشرطة خلال ساعات

بعد قرار الإمام الأكبر، الرابط الرسمي لنتيجة الثانوية الأزهرية 2025

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم السبت 26-7-2025

تعرف على سعر الألومنيوم في مصر اليوم السبت 26-7-2025

تعرف على آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 26-7-2025 في الأسواق

5325 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى يرد بقوة على سعاد صالح: الحشيش محرم شرعًا وفتاوى تحليله شاذة ومضللة

بعد تصريح سعاد صالح، الإفتاء تحسم الجدل حول حرمة تعاطي الحشيش

هل يجوز إخراج الزكاة في صورة مواد تموينية؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية