محمد رضا الثالث بالثانوية الأزهرية: سجدت لله شكرًا وأتمنى لقاء الإمام الأكبر

في لحظة مؤثرة ومليئة بالفخر، تلقى الطالب محمد رضا الشحات سليمان محمد، ابن محافظة الشرقية، نبأ تصدره المركز الثالث على مستوى الجمهورية في الشهادة الثانوية الأزهرية "القسم الأدبي - ذوي البصيرة" بنسبة نجاح بلغت 92.5%، بعدما أبلغه أحد جيرانه بالنتيجة، فما كان منه إلا أن سجد لله شكرًا.

وقال محمد رضا من معهد أنشاص الرمل لـ"فيتو":"فوجئت عندما أبلغني جاري أنني من أوائل الجمهورية، لم أتمالك نفسي وسجدت لله شكرًا، وكانت لحظة لا تُنسى في حياتي."

محمد، الذي ينتمي لأسرة بسيطة، والده نجّار موبيليا ووالدته ربة منزل، ويعيش في كنف أسرة مترابطة وسط إخوة وأخوات، لم تكن لديه ساعات مذاكرة محددة، لكنه اعتمد على الاجتهاد والمثابرة والدعاء.

لم أكن أذاكر في ساعات محددة

وأضاف في حديثه لـ"فيتو":"لم أكن أذاكر في ساعات محددة، لكني كنت أجتهد وأتمنى فقط أن أحقق شيئًا يُفرح أهلي.. الحمد لله تحقق الحلم."

ورغم التحديات، يؤكد محمد أن طموحه لا يتوقف عند حدود النتيجة، بل يمتد إلى تحقيق حلمه في الالتحاق بإحدى كليات الدعوة الإسلامية، والعمل في مجال الدعوة ونشر تعاليم الإسلام، ويضيف:"أتمنى لقاء فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فهو قدوتي ومصدر إلهامي."

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 بنسبة نجاح 53.99%.. وتهنئة خاصة من الإمام الأكبر للمتفوقين

وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أناب اليوم السبت، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024/2025م، الموافق 1446هـ، والتي بلغت فيها نسبة النجاح العامة 53.99%.

وأظهرت الإحصاءات أن نسبة النجاح بالقسم العلمي بلغت 65.01%، بينما سجل القسم الأدبي نسبة نجاح بلغت 45.50%.

ووجّه وكيل الأزهر التهنئة للطلاب الناجحين، مشيدًا بما بذلوه من جهد وتفانٍ خلال العام الدراسي، كما نقل إليهم تقدير فضيلة الإمام الأكبر وتشجيعه لهم على مواصلة طريق الاجتهاد والتفوق في المرحلة الجامعية، ليكونوا سفراء للأزهر في نشر العلم والقيم والأخلاق.

كما تقدم فضيلته بالشكر والتقدير لجميع القائمين على أعمال امتحانات هذا العام، وخص بالشكر أولياء أمور الطلاب الأوائل، مثمنًا دعمهم المتواصل لأبنائهم وتوفير البيئة المناسبة لتحصيل العلم والنجاح.

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